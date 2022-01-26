Бутусов опублікував точну кількість протитанкової зброї, яка є в Україні

У коментарях під дописом у Facebook користувачі розкритикували журналіста за розкриття даних, які, на їхню думку, можуть бути використані агресором.

Український журналіст, головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов опублікував дані про кількість озброєння, яку Сполучені Штати та Великобританія поставили Україні в 2022 році на тлі загрози вторгнення російських військ. Відповідний допис з'явився на його сторінці у Facebook.

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Бутусов, посилаючись на джерела "Цензор.нет", повідомив, що в розпорядженні українських військових станом на вівторок, 25 січня, є протитанкові керовані ракети Javelin, протитанкові гранатомети NLAW, штурмові гранатомети BDM та інше озброєння. При цьому журналіст опублікував точну кількість одиниць техніки, яка не лише поставлена Україні країнами Заходу, а й загальну кількість високоточного протитанкового озброєння.

[ + – ] Частина допису Бутусова у Facebook

Також Бутусов написав, що українська армія може за допомогою Javelin завдати "невідновних втрат ворогові як під час великої війни, так і під час локальних бойових дій".

[ + – ] Частина допису Бутусова у Facebook

Низка користувачів соціальної мережі в коментарях під дописом висловили думку, що публікація такої інформації може бути використана агресором проти України:

Сподіваюся ці дані для того, щоб ввести в оману супротивника.

Ворог прочитає і все знатиме, що в нас є. Ви Юрій секрети видаєте.

Не дуже мудро писати це тут! Чи це не стратегічно важлива інформація?

А чи треба про це писати?

Щось мало інформації, давайте дислокацію підрозділів тощо, бо ФСБ премію не випише…

Росіяни можуть зарплату своїй розвідці не платити — тут усі свої здадуть. І за кількістю та за якістю. Яка мета такої інформації?

Відповідаючи на запитання одного з коментаторів, чи не розголосив у своїй публікації журналіст секретних даних, Бутусов коротко відповів: "Ні".

[ + – ] Коментар під дописом Бутусова

Фокус звернувся до головного редактора "Цензор.нет" та прессекретаря Служби безпеки України за коментарем щодо цієї публікації.

Нагадаємо, раніше Бутусова критикували за публікацію у соцмережі відео, знятого в командному пункті Збройних сил України на Донбасі. На ньому показано, як військові відстежують позиції супротивника за допомогою безпілотника Bayraktar TB2. Ветеран російсько-української війни та керівник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут дорікнув журналісту, що той "допомагає росіянам з інфою" про обставини застосування БПЛА. Зі свого боку, Бутусов заявив, що це "не хайп, а правильне висвітлення Війни за Незалежність".

Також Фокус писав про те, як журналіст опублікував відео, на якому він стріляє з гаубиці нібито по позиціях бойовиків на непідконтрольних уряду територіях Донбасу. Ролик Бутусов присвятив Дню пам'яті жертв Голодомору.