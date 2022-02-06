Російські колишні військові звинуватили Путіна у розпалюванні війни з Україною та вимагають його відставки

Глава російської громадської організації "Загальноросійські офіцерські збори" у своєму зверненні до президента РФ назвав спроби через загрози змусити "полюбити" Росію небезпечними.

Леонід Івашов, російський генерал-полковник у відставці, голова організації "Загальноросійські офіцерські збори" виступив проти війни Росії з Україною. Він звинуватив російську владу у підготовці військових дій проти нашої країни. Тест свого звернення Івашов опублікував на сайті організації, пише Meduza.

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За словами Івашова, раніше і СРСР, і Росія вели "вимушені (справедливі) війни", коли не було іншого виходу.

Зараз для Росії головною загрозою, як вважає Івашов, є те, що деградують "усі життєво важливі сфери, включаючи демографію". У своєму зверненні колишній військовий стверджує, що ця внутрішня загроза для країни походить від моделі держави, якості влади та стану суспільства.

Івашов вважає, що зовнішні загрози для Росії не настільки критичні. І Україна, за його словами, має право на оборону, а ситуація, що нагнітається навколо нашої країни, носить штучний, корисливий характер для якихось внутрішніх сил у Росії.

"Спроби через ультиматум і загрози застосування сили змусити "полюбити" РФ та її керівництво безглуздо і вкрай небезпечно", — йдеться у зверненні.

Також Івашов пише, що "застосування військової сили проти України, по-перше, поставить під питання існування самої Росії як держави; по-друге, назавжди зробить росіян та українців смертельними ворогами. У — третіх, будуть з одного і з іншого боку тисячі (десятки) тисяч) загиблих хлопців”.

Крім того, Росія зіткнеться з "найважчими санкціями", перетвориться "на ізгоя світової спільноти" і, як вважає Івашов, втратить незалежність.

Івашов вважає, що керівництво Росії провокує "напруженість на межі війни", щоб відвернути своїх громадян від внутрішніх проблем.

"Від президента РФ, ми офіцери Росії, вимагаємо відмовитися від злочинної політики провокування війни, в якій РФ опиниться на самоті проти об'єднаних сил Заходу, створити умови для реалізації на практиці ст. 3 Конституції РФ і піти у відставку", — написав у своєму зверненні колишній генерал-полковник Леонід Івашов, голова громадської організації "Загальноросійські офіцерські збори".

Російський політолог Іван Преображенський відреагував на звернення на своїй сторінці у Facebook, де назвав подібне звернення до Путіна переходом російських націоналістів в опозицію до Миколи II на початку 20 століття.

"Звучить місцями як шизофренічна маячня, але добре показує логіку і з кінцевим висновком від російських мілітаристів важко не погодитись", — написав Преображенський.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китай також постраждає, якщо підтримає російське вторгнення в Україну. Салліван вважає, що ситуацію можна вирішити дипломатичним шляхом. У тому числі США навіть готові сісти за стіл переговорів із Росією щодо обмеження розміщення ракет у Європі.

Як уже писав Фокус, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, у нас потужна армія і не варто вірити апокаліптичним прогнозам щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

Нагадуємо, що видання Bild розкрило плани Путіна щодо захоплення України. Після знищення українських військ РФ почне захоплювати міста за допомогою агентів і вербувати політиків.

Фокус писав про те, що, за словами Андрія Загороднюка, колишнього міністра оборони України, Москва може захопити будь-яке місто в нашій країні. Але для повної окупації в Росії недостатньо сил на кордонах з Україною.