Российские бывшие военные обвинили Путина в разжигании войны с Украиной и требуют его отставки

Глава российской общественной организации "Общероссийское офицерское собрание" в своем обращении к президенту РФ назвал попытки через угрозы заставить "полюбить" Россию опасными.

Леонид Ивашов, российский генерал-полковник в отставке, глава организации "Общероссийское офицерское собрание" выступил против войны России с Украиной. Он обвинил российские власти в подготовке военных действий против нашей страны. Тест своего обращения Ивашов опубликовал на сайте организации, пишет Meduza.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам Ивашова, раньше и СССР, и Россия вели "вынужденные (справедливые) войны", когда не было другого выхода.

Сейчас же для России главной угрозой, как считает Ивашов, является то, что деградируют "все жизненно важные сферы, включая демографию". В своем обращении бывший военный утверждает, что эта внутренняя угроза для страны исходит от модели государства, качества власти и состояния общества.

Ивашов считает, что существующие внешние угрозы для России не настолько критичны. И Украина, по его словам, имеет право на оборону, а нагнетаемая вокруг нашей страны ситуация носит искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил в России.

"Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить "полюбить" РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно", — говорится в обращении.

Также Ивашов пишет, что "применение военной силы против Украины, во – первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В — третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших ребят".

Кроме того, Россия столкнется с "тяжелейшими санкциями", превратится "в изгоя мирового сообщества" и, как считает Ивашов, потеряет независимость.

Ивашов считает, что руководство России провоцирует "напряженность на грани войны", чтобы отвлечь своих граждан от внутренних проблем.

"От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку", — написал в своем обращении бывший генерал-полковник Леонид Ивашов, председатель общественной организации "Общероссийское офицерское собрание".

Российский политолог Иван Преображенский отреагировал на обращение на своей странице в Facebook, где назвал подобное обращение к Путину переходом русских националистов в оппозицию к Николаю II в начале 20 века.

"Звучит местами как шизофренический бред, но хорошо показывает логику и с конечным выводом от российских милитаристов трудно не согласиться", — написал Преображенский.

Напоминаем, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай также пострадает, если поддержит российское вторжение в Украину. Салливан считает, что ситуацию можно решить дипломатическим путем. В том числе США даже готовы сесть за стол переговоров с Россией по поводу ограничения размещения ракет в Европе.

Как уже писал Фокус, пос словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы у нас мощная армия и не стоит верить апокалиптическим прогнозам касательно возможного вторжения России в Украину.

Напоминаем, что издание Bild раскрыло планы Путина по захвату Украины. После уничтожения украинских войск, РФ начнет захватывать города при помощи агентов и вербовать политиков.

Фокус писал о том, что по словам Андрея Загороднюка, бывшего министра обороны Украины, Москва может захватить любой город в нашей стране. Но для полной оккупации у России недостаточно сил на границах с Украиной.