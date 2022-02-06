Кулеба: У нас мощная армия, не верьте апокалиптическим прогнозам

Министр иностранных дел заявил, что Украина готова к любому развитию событий, связанному с возможным вторжением России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам" о вероятном вторжении армии РФ в Украину. Об этом 6 февраля он написал в Twitter

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"В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. Это враг должен бояться нас, а не мы его", — написал министр.

Стоит отметить, что это заявление Дмитрий Кулеба сделал на фоне нескольких сообщений о вероятном вторжении РФ в Украину, которые прозвучали в информационном пространстве за последние несколько дней.

Так, агентство Reuters со ссылкой на двоих неназванных американских чиновников, сообщает, что Россия располагает примерно 70% боевой мощи, которая, по мнению РФ, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину. По их информации, за последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничных с Украиной районах увеличилось с 60 до 83 с 60 (по состоянию на 4 февраля), еще 14 находятся в пути.

Что касается сроков вторжения, то как ожидается, что пик промерзания земли в Украине достигнет 15 февраля, что позволит армии РФ передвигаться по бездорожью. Такие погодные условия, уверены источники Reuters, продлятся до конца марта.

В интервью британскому изданию The Guardian, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что для захвата и оккупации Украины России потребуется около 200 тыс. солдат. Такого количества войск, сказал экс-министр, у наших границах не сосредоточено.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина может войти в состав "Союзного государства" вместе с Россией и Беларусью через 15 лет. Такая же участь, по его мнению, ждет страны Средней Азии.