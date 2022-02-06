Куліба: У нас потужна армія, не вірте апокаліптичним прогнозам

Міністр закордонних справ заявив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій, пов'язаних із можливим вторгненням Росії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не вірити "апокаліптичним прогнозам" про ймовірне вторгнення армії РФ в Україну. Про це 6 лютого він написав у Twitter

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"В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його", — написав міністр.

Варто зазначити, що цю заяву Дмитро Кулеба зробив на тлі кількох повідомлень про ймовірне вторгнення РФ в Україну, які пролунали в інформаційному просторі за останні кілька днів.

Так, агентство Reuters з посиланням на двох неназваних американських чиновників, повідомляє, що Росія має в своєму розпорядженні приблизно 70% бойової потужності, яка, на думку РФ, буде потрібна для повномасштабного вторгнення в Україну. За їхньою інформацією, за останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонних з Україною районах збільшилася з 60 до 83 з 60 (станом на 4 лютого), ще 14 перебувають у дорозі.

Щодо термінів вторгнення, то як очікується, пік промерзання земля в Україні досягне 15 лютого. Тверда земля дозволить армії РФ пересуватися бездоріжжям. Такі погодні умови, впевнені джерела Reuters, триватимуть до кінця березня.

В інтерв'ю британському виданню The Guardian, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що для захоплення та окупації України Росії потрібно близько 200 тис. солдатів. Такої кількості військ, сказав ексміністр, на наших кордонах не зосереджено.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна може увійти до складу "Союзної держави" разом із Росією та Білоруссю через 15 років. Така сама доля, на його думку, чекає і на країни Середньої Азії.