Китай также пострадает, если поддержит российское вторжение в Украину, - советник президента США

Джейк Салливан предупредил, что Китай может понести убытки в случае поддержки РФ. Политик также уверен, что с Россией можно еще договорится не нападать на Украину.

В эфире американского канала ABC, в воскресенье, 6 февраля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай может пострадать от решения поддержать Россию во время ее потенциального вторжения в Украину. Также он считает, что ситуацию, которая сложилась вокруг нашей страны можно решить дипломатическим путем. По его словам, США даже готовы вести переговоры о уступках в вопросе размещения ракет в Европе, сообщает Politico.

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Джейкс Салливан сделал заявление о том, что Китай пострадает от поддержки РФ через несколько дней после того как Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин встретились во время открытия Олипиады-2022 в Пекине. Главы государств тогда сделали заявление, которое был опубликовано после встречи, в котором говорится, что "дружба между двумя государствами не имеет границ" и что "нет "запрещенных" сфер сотрудничества".

По словам Салливана, США уже предупредили Россию о том, что страну ждут "серьезные экономические потери" в случае вторжения в Украину. Такие же потери ждут и Китай. Также советник президента США сказал, что вероятно Китай понимает, что он не в состоянии "компенсировать России экономические потери, которые вызовут наши санкции".

"Если Россия пойдет вперед, то это будут стратегические потери не только для нее, но и для Китая, особенно в то время, когда Европа и другие страны предпочли бы решить все мирным путем, путем дипломатии", — говорит Салливан.

По словам Салливана, в английской версии заявления Путина и Си Цзиньпина не упоминается слово "Украина", что "предполагает, что Китай не в восторге от поддержки России в ее планах на Украину".

И Салливан и постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд ясно дали понять, что считают дипломатию по-прежнему возможным путем решения ситуации вокруг Украины.

"Мы все еще работаем над тем, чтобы отговорить Россию от неправильного выбора", — сказала Томас-Гринфилд в эфире CNN.

Если Россия отступит, то США и их союзники готовы вест ипереговоры с Москвой по поводу размещения ракет в Европе, говорит Салливан.

"Мы готовы вместе с нашими союзниками вести переговоры, и они будут включать взаимные ограничения на размещение наступательных ракет", — сказал Салливан в эфире телеканала Fox. "Мы готовы сделать все так же, как мы делали это во время холодной войны и после нее".

Во время кубинского кризиса в 1962 году, в разгар холодной войны, США пошли на уступки СССР в отношении размещения своих ракет в Турции.

"Если Россия хочет сесть за стол переговоров по этому вопросу, мы готовы, но если Москва решит пойти другим путем, мы тоже готовы и к этому", — заявил Салливан.

Напоминаем, что президент Чехии Милош Земан не верит в возможность вторжения армии РФ в Украину. Он назвал сложившуюся ситуацию словесной войной. Также он не поддерживает размещение чешских военных на восточных границах Североатлантического альянса.