"Россияне не сумасшедшие". Президент Чехии не верит в возможность вторжения армии РФ в Украину

Милош Земан считает, что вторжения в Украину не будет и называет это лишь "словесной войной".

Президент Чехии Милош Земан во время интервью телеканалу CNN Prima NEWS заявил, что не разделяет всеобщих опасений по поводу возможного вторжения России в Украину. Также он против отправки чешских военных к восточным границам НАТО.

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Милош Земан назвал нынешнюю ситуацию с возможным вторжением в Украину лишь "словесной войной" и хотел бы чтобы так и оставалось дальше. По его словам, "россияне не сошли с ума" и они понесут больше убытков, чем выиграют.

"Нападение на Украину будет для России выигрышным вариантов только в виде того, что она сделает некое военное предупреждение, но гораздо больше Россия потеряет от санкций", — говорит Земан.

Также президент Чехии заявил, что не поддерживает отправку чешских солдат к восточным границам НАТО. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что размещение новых подразделений НАТО в странах его восточного крыла отвечает интересам безопасности Чехии.

В тоже время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter назвал заявления Земана очередной попыткой навредить отношениям Чехии и Украины. И эта попытка закончится провалом. Кулеба написал, что ждет визита Яна Липавского в нашу страну, так он представляет ответственное правительство, которое осознает какую угрозу российская агрессия против Украины представляет для Чехии и всей Европы.

Напоминаем, что по словам экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, российские войска готовы захватить Киев. Он говорит, что сил для этого им хватит, но для полномасштабного вторжения и оккупации Россия не собрала достаточного количества солдат.