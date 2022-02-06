"Росіяни не божевільні". Президент Чехії не вірить у можливість вторгнення армії РФ до України

Мілош Земан вважає, що вторгнення в Україну не буде і називає це лише "словесною війною".

Президент Чехії Мілош Земан під час інтерв'ю телеканалу CNN Prima NEWS заявив, що не поділяє загальних побоювань щодо можливого вторгнення Росії до України. Також він проти відправлення чеських військових до східних кордонів НАТО.

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Мілош Земан назвав нинішню ситуацію з можливим вторгненням в Україну лише "словесною війною" і хотів би, щоб так і залишалося далі. За його словами, "росіяни не збожеволіли" і вони зазнають більше збитків, ніж виграють.

"Напад на Україну буде для Росії виграшним варіантом лише у вигляді того, що вона зробить якесь військове попередження, але набагато більше Росія втратить від санкцій", — каже Земан.

Також президент Чехії заявив, що не підтримує відправлення чеських солдатів до східних кордонів НАТО. Таким чином, він прокоментував заяву глави МЗС Чехії Яна Липавського про те, що розміщення нових підрозділів НАТО в країнах його східного крила відповідає інтересам безпеки Чехії.

Водночас, глава МЗС України Дмитро Кулеба в Twitter назвав заяви Земана черговою спробою нашкодити відносинам Чехії та України. І ця спроба закінчиться провалом. Кулеба написав, що чекає на візит Яна Липавського до нашої країни, так він представляє відповідальний уряд, який усвідомлює яку загрозу російська агресія проти України представляє для Чехії та всієї Європи.

Нагадуємо, що, за словами екс-міністра оборони України Андрія Загороднюка, російські війська готові захопити Київ. Він каже, що сил для цього їм вистачить, але для повномасштабного вторгнення та окупації Росія не зібрала достатньої кількості солдатів.