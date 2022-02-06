Китай також постраждає, якщо підтримає російське вторгнення до України, — радник президента США

Джейк Салліван попередив, що Китай може зазнати збитків у разі підтримки РФ. Політик також упевнений, що з Росією ще можна домовитися не нападати на Україну.

В ефірі американського каналу ABC, у неділю, 6 лютого, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китай може постраждати від рішення підтримати Росію під час її потенційного вторгнення до України. Також він вважає, що ситуацію, що склалася навколо нашої країни, можна вирішити дипломатичним шляхом. За його словами, США навіть готові вести переговори про поступки щодо розміщення ракет у Європі, повідомляє Politico.

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Джейкс Салліван зробив заяву про те, що Китай постраждає від підтримки РФ через кілька днів після того, як Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін зустрілися під час відкриття Оліпіади-2022 у Пекіні. Глави держав тоді зробили заяву, яку було опубліковано після зустрічі, в якій йдеться про те, що "дружба між двома державами не має меж" і що "немає "заборонених" сфер співробітництва".

За словами Саллівана, США вже попередили Росію про те, що на країну чекають "серйозні економічні втрати" у разі вторгнення в Україну. Такі ж втрати чекають і на Китай. Також радник президента США сказав, що, ймовірно, Китай розуміє, що він не в змозі "компенсувати Росії економічні втрати, які викличуть наші санкції".

"Якщо Росія піде вперед, то це будуть стратегічні втрати не тільки для неї, а й для Китаю, особливо в той час, коли Європа та інші країни вирішили б все вирішити все мирним шляхом, шляхом дипломатії", — говорить Салліван.

За словами Саллівана, в англійській версії заяви Путіна та Сі Цзіньпіна не згадується слово "Україна", що "припускає, що Китай не в захваті від підтримки Росії у її планах на Україну".

І Салліван і постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд ясно дали зрозуміти, що вважають дипломатію, як і раніше, можливим шляхом вирішення ситуації навколо України.

"Ми все ще працюємо над тим, щоб відмовити Росію від неправильного вибору", — сказала Томас-Грінфілд в ефірі CNN.

Якщо Росія відступить, то США та їхні союзники готові вести і переговори з Москвою щодо розміщення ракет у Європі, каже Салліван.

"Ми готові разом із нашими союзниками вести переговори, і вони включатимуть взаємні обмеження на розміщення наступальних ракет", — сказав Салліван в ефірі телеканалу Fox. "Ми готові зробити все так, як ми робили це під час холодної війни і після неї".

Під час кубинської кризи в 1962 році, у розпал холодної війни, США пішли на поступки СРСР щодо розміщення своїх ракет у Туреччині.

"Якщо Росія хоче сісти за стіл переговорів з цього питання, ми готові, але якщо Москва вирішить піти іншим шляхом, ми також готові і до цього", — заявив Салліван.

Нагадуємо, що президент Чехії Мілош Земан не вірить у можливість вторгнення армії РФ в Україну. Він назвав ситуацію словесною війною. Також він не підтримує розміщення чеських військових на східних кордонах Північноатлантичного альянсу.