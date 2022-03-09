Нет обоснований: США отвергло предложение Польши передавать Украине истребители МиГ-29

В Пентагоне пообещали продолжить консультации со своими партнерами по НАТО по этому вопросу.

США ответили отказом на предложение властей Польши перебросить истребители МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, чтобы Военно-воздушные силы Украины могли их задействовать в войне против РФ. Об этом в среду, 9 марта со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби сообщает агентство Reuters.

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В частности, в Министерстве обороны Соединенных Штатов отметили, что возможность переброски боевых самолетов с территории НАТО в Украину "вызывает серьезные опасения у всего альянса". Перед этим НАТО заявляло, что не желает напрямую вступать в конфликт на украинской территории, а президент США Джо Байден уже неоднократно исключал отправку американских войск в Украину для противостояния российской армии.

"Нам просто не ясно, есть ли для этого (для переброски истребителей — ред.) существенное обоснование… Мы продолжим консультации с Польшей и другими нашими союзниками по Альянсу по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, которые он представляет, но мы не считаем предложение Польши обоснованным", — сказал Кирби.

В свою очередь заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что польская сторона ранее не обсуждала с американской передачу самолетов на базу Рамштайн и такое предложение было "неожиданным шагом со стороны поляков".

Отметим, что 6 марта на пресс-конференции в Молдове госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности передачи Польшей Украине истребителей МиГ-29, однако когда будут достигнуты соответствующие договоренности неизвестно.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская сторона может самостоятельно закрыть воздушное пространство над своей территорией, если партнеры передадут ей средства противовоздушной обороны и боевую авиацию.