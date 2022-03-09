Немає обґрунтувань: США відкинули пропозицію Польщі передавати Україні винищувачі МіГ-29

У Пентагоні пообіцяли продовжити консультації зі своїми партнерами з НАТО щодо цього питання.

США відповіли відмовою на пропозицію влади Польщі перекинути винищувачі МіГ-29 на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині, щоб Військово-повітряні сили України могли їх залучити у війні проти РФ. Про це у середу, 9 березня з посиланням на заяву офіційного представника Пентагону Джона Кьорбі, повідомляє агентство Reuters.

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Зокрема, у Міністерстві оборони Сполучених Штатів зазначили, що можливість перекидання бойових літаків із території НАТО в Україну "викликає серйозні побоювання у всього альянсу". Перед цим НАТО заявляло, що не бажає прямо вступати в конфлікт на українській території, а президент США Джо Байден уже неодноразово виключав відправлення американських військ в Україну для протистояння російській армії.

"Нам просто не зрозуміло, чи є для цього (для перекидання винищувачів — ред.) суттєве обґрунтування… Ми продовжимо консультації з Польщею та іншими нашими союзниками щодо Альянсу з цього питання та складних логістичних проблем, які він представляє, але ми не вважаємо пропозицію Польщі обґрунтованою", — сказав Кьорбі.

У свою чергу, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що польська сторона раніше не обговорювала з американською передачу літаків на базу Рамштайн і така пропозиція була "несподіваним кроком з боку поляків".

Зазначимо, що 6 березня на пресконференції в Молдові держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про можливість передачі Польщею Україні винищувачів МіГ-29, проте коли буде досягнуто відповідних домовленостей, невідомо.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що українська сторона може самостійно закрити повітряний простір над своєю територією, якщо партнери передадуть їй засоби протиповітряної оборони та бойову авіацію.