"Побачимо кілька цікавих речей", — голова Одеської ОВА про остров Зміїний (відео)

Під час спілкування з журналістами Сергій Братчук уточнив, що "цікаві речі" будуть найближчим часом, і додав, що контроль над островом має стратегічний характер.

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Російські окупанти продовжують намагатися взяти під повний контроль острів Зміїний у Чорному морі. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в інтерв'ю телеканалу "24".

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Чиновник зазначив, що ворог розуміє стратегічне значення об'єкта, тому періодично намагається атакувати його, але регулярно зазнає поразки. Водночас Братчук анонсував дії контратаки ЗСУ в цьому напрямку.

"Це взагалі тема важлива. Коментувати не буду, але сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо кілька цікавих речей. Тому що цей острів стратегічний, це розуміє й ворог. Але це українська земля", — сказав Сергій Братчук, додавши, що українським військовим під силу повторити те, що відбувається останніми днями на Харківщині, де українські військові продовжують відновлювати контроль над низкою населених пунктів.

[ + – ] Сергій Братчук — про острів Зміїний

Зазначимо, що російські окупанти регулярно намагаються провести морську атаку на острів Зміїний, проте ЗСУ контролюють ситуацію навколо цієї території та постійно завдають ударів по кораблях ворога.

Нагадаємо, що війська Російської Федерації залишили на острові Зміїний мітки із символом "Z", а також пригнали туди плавучий кран, імовірно, щоб забрати залишки одного з пошкоджених суден. Журналісти припускають, що росіяни пригнали на острів плавучий кран, щоб підняти з дна десантний катер типу "Серна", що затонув.

Також радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович підтвердив ураження корабля "Всеволод Бобров" поблизу острова Зміїний. За словами радника ОП, російські війська завзято, але безуспішно намагаються взяти під контроль острів Зміїний.