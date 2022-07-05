Шотландія та Уельс виділили 100 млн фунтів на військову допомогу Україні, — Джонсон

Також обидва суб'єкти Об'єднаного Королівства прийняли 9 000 біженців із нашої країни.

Уряд Уельсу та Шотландії виділяють 100 млн фунтів на військову та гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляє прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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За словами прем'єра, він провів телефонні розмови з главою Уельського уряду Марком Дрейкфордом. Вони вирішили виділити 35 млн фунтів на військову допомогу Україні. Також в Уельсі сім'ї прийняли 3 000 біженців з України. Джонсон заявив, що вони продовжать спільну роботу щодо відбиття агресії РФ.

Така сама розмова у прем'єр-міністра відбулася з главою Шотландського уряду. Нікола Стерджен ухвалила рішення виділити 65 млн фунтів на військову допомогу Україні, а також прийняти на території Шотландії 6 000 українських біженців. Так, загальна військова допомога Україні збільшилася до 2,3 млрд фунтів (2,8 млрд доларів).

"Я подякував уряду Шотландії за внесок у 65 мільйонів фунтів, який збільшив військову допомогу Україні від Великобританії до 2,3 мільярдів фунтів, а також за допомогу в розміщенні 6 тисяч українських біженців", — заявив Джонсон.

Нагадаємо, Велика Британія поставить нову військову допомогу Україні на 1,2 млрд доларів. У пакет увійдуть БПЛА, спорядження та засоби ППО.

Раніше Борис Джонсон заявив, що якби Путін був би жінкою, то війни не було б. Російський президент — приклад токсичної маскулінності.