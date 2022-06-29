Війна не почалася б, якби Путін був жінкою, — Джонсон

За словами британського прем'єра, те, що російський президент робить в Україні, є ідеальним прикладом токсичної маскулінності. А стать російського президента — фактор, який вплинув на рішення розв'язати війну.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Володимир Путін не дав би наказу про вторгнення в Україну, якби був жінкою. Британський прем'єр вважає, що війна в Україні — наочний приклад токсичної маскулінності. Про це повідомляє The Guardian.

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Після саміту "Великої сімки" в баварському замку Ельмау Джонсон в інтерв'ю німецькій пресі згадав стать російського президента як фактор, який вплинув на рішення розв'язати війну.

"Якби Путін був жінкою, ким він, очевидно, не є, я не думаю, що він би не розпочав божевільне, мачистське вторгнення і насильство. Якщо хочете ідеальний приклад токсичної маскулінності — це те, що він робить в Україні", — заявив Джонсон, закликавши жінок частіше займати керівні посади.

Така заява прозвучала після того, як західні лідери провели триденний саміт G7 у південній Німеччині, а після його завершення пообіцяли домогтися того, щоб Путіну та його режиму довелося заплатити ще більшу економічну та політичну ціну за війну. Після цього Джонсон разом із міністринею закордонних справ Ліз Трасс вирушили до Мадриду на саміт НАТО.

Відповідь Джонсону

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву Джонсона. За його словами, Фройд мріяв би про такий об'єкт для досліджень.

На першій зустрічі саміту "Великої сімки" Джонсон жартома запропонував лідерам інших країн зняти піджаки, щоб здаватися "крутішим за Путіна" на фото з конем. Після цього Путін вирішив відповісти ядерними боєголовками та спрямувати в Білорусь ракетні комплекси "Іскандер-М". Президент РФ не вперше вдається до подібної риторики, підвищуючи ставки. На початку масштабного вторгнення він розпорядився, щоб привести ядерний арсенал країни на повну боєздатність.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до представників Радбезу ООН за допомогою відеозв'язку та запропонував визнати Росію країною-терористом, хоча у світовій практиці поки що не існує такого прецеденту. Зеленський нагадав про щоденні терористичні обстріли цивільних об'єктів України та перерахував імена загиблих і постраждалих дорослих та дітей у нещодавніх терактах.