Война не началась бы, если бы Путин был женщиной, — Джонсон

По словам британского премьера, то, что российский президент делает в Украине, — идеальный пример токсичной маскулинности. А пол российского президента — фактор, повлиявший на решение развязать войну.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин не дал бы приказ о вторжении в Украину, будь от женщиной. Британский премьер считает, что война в Украине — наглядный пример токсичной маскулинности. Об этом сообщает The Guardian.

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После саммита "Большой семерки" в баварском замке Эльмау Джонсон в интервью немецкой прессе упомянул пол российского президента в качестве фактора, который повлиял на решение развязать войну.

"Если бы Путин был женщиной, кем он, очевидно, не является, я не думаю, что он бы не начал безумное, мачистское вторжение и насилие. Если хотите идеальный пример токсичной маскулинности — это то, что он делает в Украине", — заявил Джонсон, призвав женщин чаще занимать руководящие посты.

Такое заявление прозвучало после того, как западные лидеры провели трехдневный саммит G7 в южной Германии, а по его завершении пообещали добиться того, чтобы Путину и его режиму пришлось заплатить еще большую экономическую и политическую цену за войну. После этого Джонсон вместе с министром иностранных дел Лиз Трасс отправились в Мадрид на саммит НАТО.

Ответ Джонсону

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Джонсона. По его словам, Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований.

На первой встрече саммита "Большой семерки" Джонсон в шутку предложил лидерам других стран снять пиджаки, чтобы казаться "круче Путина" на фото с лошадью. После этого Путин решил ответить ядерными боеголовками и направить в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М". Президент РФ не впервые прибегает к подобной риторике, повышая ставки. В начале масштабного вторжения он распорядился о том, чтобы привести ядерный арсенал страны в полную боеготовность.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям Совбеза ООН по видеосвязи и предложил признать Россию страной-террористом, хотя в мировой практике пока и не существует такого прецедента. Зеленский напомнил о ежедневных террористических обстрелах гражданских объектов Украины и перечислил имена погибших и пострадавших взрослых и детей в недавних терактах.