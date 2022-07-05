Шотландия и Уэльс выделили 100 млн фунтов на военную помощь Украине, — Джонсон

Также оба субъекта Объединенного Королевства приняли 9000 беженцев из нашей страны.

Правительство Уэльса и Шотландии выделяют 100 млн фунтов на военную и гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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По словам премьера, он провел телефонные разговоры с главой Уэльского правительства Марком Дрейкфордом. Они приняли решение выделить 35 млн фунтов на военную помощь Украине. Также в Уэльсе семьи приняли 3000 беженцев из Украины. Джонсон заявил, что они продолжат совместную работу по отражению агрессии РФ.

Такой же разговор у премьер-министра состоялся с главой Шотландского правительства. Никола Стерджен приняла решение выделить 65 млн фунтов на военную помощь Украине, а также принять на территории Шотландии 6000 украинских беженцев. Таким образом общая военная помощь Украине увеличилась до 2,3 млрд фунтов (2,8 млрд долларов).

"Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в 65 миллионов фунтов, которое увеличило военную помощь Украине от Великобритании до 2,3 миллиарда фунтов, а также за помощь в размещении 6 тысяч украинских беженцев", – заявил Джонсон.

Напомним, Великобритания поставит новую военную помощь Украине на 1,2 млрд долларов. В пакет войдут БПЛА, снаряжение и средства ПВО.

Ранее Борис Джонсон заявил, что если бы Путин был бы женщиной, то войны бы не было. Российский президент — пример токсичной маскулинности.