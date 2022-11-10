Одеські нацгвардійці зібрали дешевий і надійний дрон-камікадзе: вже б'є ЗС РФ

Собівартість БПЛА з китайських деталей становить близько $280, але він захищений від засобів радіоелектронної боротьби.

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Бійці Національної гвардії на Одещині збирають власні дрони-камікадзе, які допомагають боротися з російською армією. Волонтер Олександр Яковенко розповів подробиці на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa, передає агентство УНІАН.

За його словами, командир частини Нацгвардії зібрав команду фахівців, які знаються на безпілотних апаратах, і вони спільними зусиллями розробили свою модель. Волонтери знаходять і закуповують для нацгвардійців необхідні деталі в Китаї, з яких військові роблять смертоносні машини.

Спочатку собівартість одного дрона становила близько $200, а потім інженери трохи доопрацювали модель — ціна зросла до $280, проте дальність польоту БПЛА збільшилася. Розробники забезпечили "камікадзе" захистом від засобів радіоелектронної боротьби, тож він може літати навіть у тилу окупантів.

Як стверджує Олександр Яковенко, Нацгвардія використовує саморобні дрони вже близько двох місяців. За цей час із їхньою допомогою вдалося знищити російську бойову машину піхоти й іншу техніку.

Раніше писали, що військовослужбовці з батальйону морської піхоти ЗСУ збирають дрони на передовій. Вивчивши основи моделювання, вони сконструювали кілька моделей БПЛА під різні потреби, тепер у їхньому арсеналі кілька "розвідників" і "камікадзе".

Також в Україні розробили дрони-бомбардувальники "Лукач" зі шістьма гвинтами. За допомогою спеціального механізму вони можуть скидати на супротивника до трьох мін.

Напередодні волонтери показали новий український дрон SHARK. Інженери з компанії Ukrspecsystems менш ніж за пів року змогли запустити в небо сучасний безпілотник із захищеною системою зв'язку дальністю 60 метрів, призначений для ведення розвідки та наведення артилерійського вогню. Час розгортання займає лише 15 хвилин, і для запуску апарата достатньо однієї людини.