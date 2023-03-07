Системы AeroScope не смогут следить за дронами ВСУ: их тихонько сняли с производства

Россияне применяли AeroScope против операторов дронов ВСУ на войне в Украине. Ходят слухи о разработке новой модели.

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Китайская компания DJI по-тихому прекратила выпуск системы AeroScope для отслеживания своих дронов. Об этом стало известно изданию The Verge.

Страница сайта компании, посвященная AeroScope, сообщает, что продукт больше не производится. Закрыв это сообщение, можно просмотреть подробную информацию о системе, а внизу осталась форма заказа для диллеров DJI, но неизвестно, будут ли такие заказы выполняться.

Фото: Скриншот

Стоит отметить, что DJI официально не объявляла о прекращении производства AeroScope, и неясно, будет ли она поддерживать работоспособность уже проданных устройств. Инсайдерское сообщество UAV Hive в Twitter приводит слухи, согласно которым компания работает над новой версией системы.

Бывший вице-президент по политике DJI Брендан Шульман назвал две вероятные причины прекращения выпуска AeroScope. Во-первых, систему изначально создали для обеспечения безопасности полетов БПЛА в США, а теперь страна активно ограничивает сотрудничество с Китаем. Во-вторых, американцы внедряют собственный стандарт для обнаружения и отслеживания беспилотников под названием RemoteID. По требованию Федерального управления гражданской авиации, с сентября 2023 года операторы смогут управлять в США только теми коммерческими дронами, которые удаленно передают свои идентификаторы (ID) — примерно то же самое делает AeroScope.

Ранее стало известно, что российские войска используют AeroScope для обнаружения дронов ВСУ. В основе системы лежит технология дешифрования и анализа протоколов связи между пунктом управления и БПЛА производства DJI, она позволяет узнать модель, скорость, текущее местоположение, высоту, направление полета и даже координаты оператора. Производитель выпускал две стационарные и одну мобильную модель AeroScope.

Первый случай применения AeroScope ВС РФ зафиксировали 28 октября 2022 года. По данным группы "Информационное сопротивление", комплексы обычно обслуживают по три человека: командир, оператор и водитель грузовика, в котором размещено оборудование. Команда вычисляет местоположение операторов ВСУ и сообщают его артиллеристам, которые открывают огонь по выявленным позициям.

Недавно хакеры нашли способ отслеживать дроны DJI и операторов без AeroScope. Группа немецких специалистов создало специальное устройство и ПО.