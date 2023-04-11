Потрібна заміна DJI: чому ЗСУ ризикують втратити перевагу в дронах під Бахмутом

За словами військових, ефективність цивільних БПЛА знижується в міру того, як росіяни посилюють засоби РЕБ, і незабаром популярні Mavic 3 зовсім не зможуть літати на фронті.

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Українські військові шукають заміну комерційних дронів DJI, щоб не втратити перевагу над росіянами на передовій. Про це пише британський таблоїд The Guardian, посилаючись на слова бійців Збройних сил України, які воюють під Бахмутом.

Без дронів українцям було набагато складніше, а може, навіть неможливо утримати місто, яке стало однією з "гарячих точок" на війні в Україні. Як розповів оператор безпілотників ЗСУ на ім'я Ярослав, російські війська поступово покращують свої засоби радіоелектронної боротьби, щоб глушити найпопулярніші моделі цивільних БПЛА від китайського виробника DJI.

Харків'янин Ярослав служить у 63-ій бригаді ЗСУ разом зі своїми земляками Максимом і Євгеном. Як оператори вони вирушають на передову та запускають у тил ворога квадрокоптери DJI Mavic 3 або Matrice 30T, щоб вести розвідку для батальйонів, виглядати російські позиції і техніку, у тому числі артилерійські гармати, а також скидати гранати з повітря.

Солдати готують дрон до запуску в Херсонській області у жовтні 2022 року Фото: коронавирус ожирение статистика

Безпілотники DJI застосовують як українські, так і російські війська, але в руках українців вони стають менш ефективними через засоби РЕБ ЗС РФ. За словами операторів, зараз квадрокоптери в межах Бахмута можуть працювати на відстані лише кілька сотень метрів, хоча раніше залітали в 10-20 разів далі.

"Я вважаю, що через три-чотири місяці дрони DJI не можна буде використовувати, — зазначив Ярослав. — У Миколаєві треба було пролетіти 15 км, а в Бахмуті всього 500 метрів — і навіть ці 500 метрів двом безпілотникам було важко подолати".

Іноді одного дрона вистачає на місяць, а часом він не виживає й одного дня. Часто їх збивають не лише супротивники, а й свої ж підрозділи — піхотинці на землі знають, що за допомогою БПЛА росіяни наводять свою артилерію та поспішають збивати літальні апарати зі стрілецької зброї.

"Чесно кажучи, для мене Mavic уже починають помирати. У грудні ми змогли пролетіти 3 км, тому ми не працювали з "нуля". Зараз хлопці кажуть, що не можуть літати далі за 500 метрів", — поділився Євген.

Нещодавно військовий, який до призову до лав ЗСУ був програмістом, залишив передову, щоб розроблятиме нові дрони для заміни моделей DJI. Він займається випробуваннями українського безпілотника Windhover, який обіцяє високу дальність польоту. На думку Євгена, зараз українським військовим необхідно поєднувати більш далекобійні, але дорогі розвідувальні БПЛА з нерухомим крилом, таких як "Лелека-100", з дешевими та швидкими FPV-дронами.

Експерт із безпілотних літальних апаратів з Центру військово-морських досліджень США Семюел Бендетт вважає, що технологічні зміни мають піти Україні на користь. За його спостереженнями, гонка озброєнь зараз триває не лише між військовими, а й між волонтерами з власними майстернями. І росіяни дуже стурбовані перевагою українців у сфері дронів, оскільки ЗСУ можуть застосувати їх під час контрнаступу.

Раніше писали, що компанія Spaitech збирає для ЗСУ дрони WINDHOVER і SPARROW. Сотні таких безпілотників уже допомагають українським військовим вести розвідку та коригувати вогонь артилерії.