Нужна замена DJI: почему ВСУ рискуют потерять превосходство в дронах под Бахмутом

По словам военных, эффективность гражданских БПЛА падает по мере того, как россияне усиливают средства РЭБ, и вскоре популярные Mavic 3 совсем не смогут летать на фронте.

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Украинские военные ищут замену коммерческих дронов DJI, чтобы не потерять преимущество над россиянами на передовой. Об этом пишет британский таблоид The Guardian, ссылаясь на слова бойцов Вооруженных сил Украины, воющих под Бахмутом.

Без дронов украинцам было намного сложнее, а может быть даже невозможно удержать город, который стал одной из самых "горячих точек" на войне в Украине. Как рассказал оператор беспилотников ВСУ по имени Ярослав, российские войска постепенно улучшают свои средства радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить самые популярные модели гражданских БПЛА от китайского производителя DJI.

Харьковчанин Ярослав служит в 63-ей бригаде ВСУ вместе со своими земляками Максимом и Евгением. В качестве операторов они отправляются на передовую и запускают в тыл врага квадрокоптеры DJI Mavic 3 или Matrice 30T, чтобы вести разведку для батальонов, высматривать российские позиции и технику, в том числе артиллерийские орудия, а также сбрасывать гранаты с воздуха.

Солдаты готовят дрон к запуску в Херсонской области в октябре 2022 года Фото: Guardian

Беспилотники DJI применяют как украинские, так и российские войска, но в руках украинцев они становятся все менее эффективными из-за средств РЭБ ВС РФ. По словам операторов, сейчас квадрокоптеры в пределах Бахмута могут работать на расстоянии всего несколько сотен метров, хотя раньше залетали в 10-20 раз дальше.

"Я считаю, что через три-четыре месяца дроны DJI нельзя будет использовать", — отметил Ярослав. — "В Николаеве надо было пролететь 15 км, а в Бахмуте всего 500 метров — и даже эти 500 метров двум беспилотникам было тяжело преодолеть".

Иногда одного дрона хватает на месяц, а порой он не выживает и одного дня. Часто их сбивают не только противники, но и свои же подразделения — пехотинцы на земле знают, что с помощью БПЛА россияне наводят свою артиллерию, и спешат сбивать летательные аппараты из стрелкового оружия.

"Честно говоря, для меня Mavic уже начинают умирать. В декабре мы смогли пролететь 3 км, поэтому мы не работали с "нуля". Сейчас ребята говорят, что не могут летать дальше 500 метров", — поделился Евгений.

Недавно военный, который до призыва в ряды ВСУ был программистом, покинул передовую, что разрабатывать новые дроны для замены моделей DJI. Он занимается испытаниями украинского беспилотника Windhover, который обещает высокую дальность полета. По мнению Евгения, сейчас украинским военным необходимо сочетать более дальнобойных, но дорогих разведывательных БПЛА с неподвижным крылом, таких как "Лелека-100", с дешевыми и быстрыми FPV-дронами.

Эксперт по беспилотным летательным аппаратам из Центра военно-морских исследований США Сэмюэл Бендетт считает, что технологические изменения должны пойти Украине на пользу. По его наблюдениям, гонка вооружений сейчас идет не только между военными, но и между волонтерами с собственными мастерскими. И россияне весьма обеспокоены преимуществом украинцев в сфере дронов, поскольку ВСУ могут применить их во время контрнаступления.

Ранее писали, что компания Spaitech собирает для ВСУ дроны WINDHOVER и SPARROW. Сотни таких беспилотников уже помогают украинским военным вести разведку и корректировать огонь артиллерии.