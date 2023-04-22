"Мавики исчезнут": Китай остановит продажу дронов DJI по всему миру (видео)

Роберт "Мадяр" Бровди посоветовал украинским военным как можно быстрее перейти на отечественные БПЛА.

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В ближайшее время правительство Китая запретит китайской компании DJI продавать дроны в любую страну мира. Об этом в видеообращении заявил командир тактической группы аэроразведки Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным "Мадяр", ссылаясь на информацию от европейских поставщиков.

Запрет на продажу дронов DJI

Китайские власти желают окончательно пресечь использование гражданских дронов производства DJI, таких как Mavic и Matrice, в военных целях. По словам Роберта Бровди, один из официальных дилеров сообщил о резком сокращении поставок БПЛА из Китая. В частности, с 20 апреля, DJI снизила лимиты для европейских поставщиков в десять раз: если раньше одна компания могла продать 300 летательных аппаратов, то теперь — максимум 30.

"Это настолько мизерная цифра, что мы в шаге от исчезновения "Мавиков" как явления", — прокомментировал Мадяр. Фокус не нашел какой-либо официальной информации о возможном прекращении продаж дронов DJI за пределами Китая.

Он обратил внимание, что все подразделения ВСУ сейчас используют дроны производства DJI для ведения разведки, поиска целей, корректирования артиллерии или сброса боеприпасов. Из-за прекращения поставок украинские воины могут остаться без самых популярных коммерческих БПЛА, с которыми уже привыкли работать. При этом российские военные тоже активно используют продукцию DJI в боевых действиях.

"Я не знаю, как китайская компания будет выстраивать отношения с поставками врагу. Что-то мне подсказывает, что по военным каналам, под грифом секретно, но оно будет валить, как и валило. Докладываю вам, что наш враг хорошо оснащен той же самой продукцией, что и мы. Только новые модели Mavic 3T у них появились на два месяца быстрее, чем у нас", — высказался украинский военнослужащий.

Что делать ВСУ без дронов DJI

Роберт Бровди посоветовал бойцам ВСУ беречь остатки дронов, которыми располагают сейчас, и не применять без большой необходимости. К примеру, уменьшить боевые вылеты для сброса боеприпасов на позиции ВС РФ, не запускать БПЛА без усиливающих антенн. Он добавил, что подразделение "Птицы Мадяра" сейчас пытается как можно быстрее заменить гражданские дроны военными моделями украинского производства: Valkirye, Sirko, "Довбуш", "Лелека", "Фурия", Punisher, R-18, "Вампир", "Кажан".

"Берите ориентир на обучение и получение таких "крыльев" и применяйте военные средства, чтобы для вас не стало большой неожиданностью, когда вы потеряете "Мавики", а работать будет не с чем", — посоветовал Мадяр.

Ранее писали, что ВСУ рискуют потерять превосходство в дронах под Бахмутом. БПЛА производства DJI стали самыми популярными на войне в Украине, но сейчас их массово подавляют средства радиоэлектронной борьбы. Если раньше коптеры Mavic летали на 10 км, то теперь их "глушат" уже через считанные метры.

В марте писали, что DJI негласно сняла с производства комплексы AeroScope. С их помощью оккупанты следили за перемещениями дронов ВСУ и выслеживали операторов.