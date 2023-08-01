Дважды в одну цель: удары по Москве могли навредить производству боевых дронов в России

В поврежденной башне "Москва-Сити" находится Минпромторг РФ, который курирует сборку российских разведывательно-ударных беспилотников "Форпост".

Related video

В ночь на 1 августа Москву второй раз за три дня атаковали неизвестные беспилотники, и в обоих пострадал бизнес-центр "Москва-Сити". Издание Defence Express предположило, что удары призваны обрушить индустрию дронов в России.

Удар по Минпромторгу: чем занимается ведомство

Беспилотники дважды поразили башню IQ-квартала, где, по данным медиа ASTRA, расположены российские министерства экономического развития, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также промышленности и торговли. В 2019 году правительство России опубликовало видеоролик, посвященный переезду ведомств в комплекс "Москва-Сити".

По данным СМИ, Минпромторг РФ курирует производство дронов и военных средств связи российским военно-промышленным комплексом. В частности, это министерство занимается серийным выпуском разведывательных беспилотников "Форпост" и их ударных модификаций "Форпост-РУ", владея всеми необходимыми технологиями. ASTRA опубликовало в Telegram фото правительственных документов, которые вынесло из здания взрывной волной. Пока неизвестно, повлияли ли взрывы на документацию, необходимую для производства российских военных БПЛА.

Defence Express считает, что башня "Москва-Сити" была целью атаки, как орган военного значения, а заявления Минобороны РФ о подавлении атакующих БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы являются лишь попыткой оправдать собственную беспомощность.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко указал в Telegram на интересный факт: 30 июля, в день первого удара по башне "Москва-Сити", под Таганрогом потерпел крушение беспилотник, предположительно, "Форпост-РУ".

"Казалось бы, два события между собой совершенно несвязанных, но все же… имеющих между собой еле уловимую связь, — отметил эксперт. — "Не знаю какие выводы можно сделать из этого совпадения, но согласитесь, атака на офис кампании, которая обеспечивает развитие проекта БПЛА, который в тот же вечер терпит крушение… Это какая должна быть вероятность, что эти два события произойдут в одни и те же сутки?".

Что известно о дронах "Форпост"

"Форпост" — это копия израильского беспилотника Searcher MkII, который Россия с 2012 года выпускает по лицензии. В 2019 году Минобороны РФ показала модифицированную разведывательную версию, а в 2021 — ударную, которая стреляет ракетами и управляемыми бомбами. ВСУ неоднократно сбивали "Форпосты" до и после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Характеристики дрона "Форпост":

длина — 6 м;

размах крыла — 9,1 м;

максимальная взлетная масса — 500 кг;

вес полезной нагрузки — до 100 кг;

крейсерская скорость — до 180 км/ч;

продолжительность полета — до 18 ч;

максимальная высота — 5 км;

радиус действия связи — 450 км.

Глава российского Военно-технического центра специального назначения "Царские волки" и экс-руководитель корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин также обратил внимание, что дроны дважды ударили в одно и то же здание, где находятся важные федеральные министерства, влияющие на ход войны в Украине. По его мнению, ВСУ специально совершили атаки ночью, чтобы избежать жертв и снизить сопутствующий ущерб.

"Два снаряда в одну воронку не ложатся. А если ложатся, то это не воронка, а цель, — заключил он. — Цель их организаторов — дезорганизация работы ключевых федеральных ведомств и правительства в целом".

30 июля писали об атаке дронов в Москве. Один из беспилотников врезался в "Москва-Сити", а второй в бизнес-центр "Око-2". Минобороны заявило, что оба дрона обнаружили и "приземлили" с помощью средств РЭБ. По данным СМИ, еще два дрона уничтожили в небе над Красногорском и Одинцово.

В тот же день беспилотник самолетного типа упал на жилой дом неподалеку от Таганрога — в хуторе Драгомановка. Населенный пункт расположен неподалеку от авиационной базы ВС РФ. Модель дрона пока неизвестна, но эксперты предполагают, что это был либо "Форпост-РУ", либо "Орион".

1 августа в РФ заявили о новой атаке дронов на "Москву-Сити". В результате взрыва в башне повылетали стекла на площади 150 квадратных метров на уровне 21 этажа.