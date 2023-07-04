Коварный ход на "войне чипов": почему взлетели акции китайских компаний

Биржа отреагировала на вчерашний запрет КНР экспортировать германий и галий, которые нужны для производства процессоров.

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Акции китайских производителей металлов выросли после того, как Пекин ввел экспортный контроль над галлием и германием, которые используются в производстве микросхем и процессоров, сообщает Bloomberg. Например, ценные бумаги Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co. подскочила сразу на 10% в Шэньчжэне, а Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co. также подорожала на 10% в Шанхае.

Германий и гелий являются результатом переработки угля на предприятиях по производству цинка и алюминия, которых очень много в Китае. На сегодня КНР сосредоточила 80% рынка этих металлов на своей территории после того, как страны Европы и США все больше стараются двигаться в сторону экологии и уменьшают в своих странах индустриальные зоны.

Акции подскочили на ожиданиях того, что ограничения на поставку приведут к резкому росту цен на металлы, что перевесит падение объемов экспорта, сказал в комментарии Bloomberg Ли Вейцин, управляющий фондом JH Investment Management Co.

Эксперты рынка считают, то запрет на вывоз этих важных для производства процессоров и микросхем металлов Пекин ввел в качестве ответа на санкции США и Нидерландов, которые запретили поставлять в КНР передовые чипы и технологии литографии по их производству. Теперь, согласно новым правилам, экспортеры этих двух металлов должны будут подать заявку на получение лицензий в министерство торговли Китая, если они хотят начать или продолжить поставки их из страны, и должны будут сообщать подробности о зарубежных покупателях и их заявках.

По словам Ху Яня, аналитика Shanghai Metals Market, меры контроля вряд ли окажут серьезное влияние на ведущих производителей германия, но могут быть более обременительными для небольших предприятий. По ее словам, подробностей о том, как будут введены ограничения, нет, и китайские экспортеры ищут разъяснений.

Эти два металла не особенно редки, но в обработке преобладает китайский. Япония, Южная Корея, Россия и Украина производят галлий, в то время как США, Канада, Бельгия и Россия производят германий.

"Как только другие страны, например Германия или США начнут обращать больше внимания на получение галия и германия, то цена упадет и проблем не будет. Но, конечно, какое-то время Китай сможет бравировать высокой ценой на эти металлы", — говорит Кристофер Экклстоун, руководитель аналитической компании Hallgarten & Co. "То же самое происходило и с другими материалами, такими как сурьма, вольфрам и редкоземельные элементы", — добавил эксперт.

Напомним, США и Нидерланды, эксклюзивно владеющие необходимыми технологиями, еще больше ограничат Китай в поставках оборудования для производства процессоров. Правительство Нидерландов ввело ограничения на экспорт для своей компании ASML, которая является одной из нескольких компаний по всему миру, производящих литографическое оборудование для производства процессоров. США, в свою очередь, запретят поставки "замедленных" графических чипов NVIDIA A800 и H800, которые необходимы КНР для развития искусственного интеллекта.

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