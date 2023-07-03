Ответный удар за санкции: новый ход Китая помешает США производить чипы

КНР производит 94% галия и германия, которые критически важны для производства полупроводников.

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Китай ввел ограничения на экспорт двух металлов, которые имеют решающее значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электротранспортной промышленности, сообщает Bloomberg. Такой ответный шаг Пекин предпринял в связи с эскалацией торговой войны с США и Европой.

Галлий и германий, наряду с их химическими соединениями, будут подлежать экспортному контролю, предназначенному для защиты национальной безопасности Китая, начиная с 1 августа, говорится в заявлении министерства торговли Китая. Экспортеры двух металлов должны будут подать заявку на получение лицензии в министерстве торговли, если они хотят начать или продолжить поставки их из страны, а также будут обязаны сообщать подробности о зарубежных покупателях и их заявках.

Почему Китай принял такое решение

Шаг Китая связан с тем, что это тоталитарное государство сейчас борется за технологическое превосходство во всем, от квантовых вычислений до искусственного интеллекта и производства микросхем. США предпринимают все более агрессивные меры, чтобы не дать Китаю одержать верх, и призывают союзников в Европе и Азии сделать то же самое.

Ограничения на экспорт также вводятся в то время, когда страны всего мира работают над тем, чтобы избавить свои цепочки поставок сырья из Китая.

Китай остался без литографического оборудования от ASML Фото: ASML

Что сделали США

Соединенные Штаты и их союзники в последние недели усилили технологические санкции против Китая. Администрация президента США Джо Байдена планирует заблокировать продажу некоторых чипов, используемых для запуска программ искусственного интеллекта. Если раньше КНР могла официально покупать "урезанные" процессоры NVIDIA A800 и H800, то вскоре их поставки будут запрещены.

Нидерланды, которые являются союзником США и одной из немногих стран производящих литографическое оборудования для производства процессоров, в минувшую пятницу объявили о запрете на поставку этих технологий от отечественного гиганта ASML Holding NV в Китай.

NVIDIA не будет поставлять в Китай даже "урезанные" чипы для ИИ Фото: NVIDIA

Что будет дальше?

Эксперты рынка говорят, что германий и галий не являются уж чем-то редким и труднодоступным на Земле. Просто Китай в силу своих размеров может добывать их дешево и быстро. Дело в том, что эти два элемента являются побочными продуктами переработки других сырьевых товаров, таких как уголь и бокситы, которые, в свою очередь, являются основой для производства алюминия. Китай – индустриальная страна с множеством фабрик, а потому в этих металлах у них нет дефицита. Просто другие страны, борющееся за экологию, стараются максимально сократить промышленные производства, отдавая "грязную работу" в такие страны, как КНР.

"Как только другие страны, например Германия или США начнут обращать больше внимания на получение галия и германия, то цена упадет и проблем не будет. Но, конечно, какое-то время Китай сможет бравировать высокой ценой на эти металлы", — говорит Кристофер Экклстоун, руководитель аналитической компании Hallgarten & Co. "То же самое происходило и с другими материалами, такими как сурьма, вольфрам и редкоземельные элементы", — добавил эксперт.

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