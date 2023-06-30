Скоро китайским чипам конец: США и Нидерланды хотят покончить с процессорами из КНР (обновлено)

Два государства, эксклюзивно владеющие необходимыми технологиями, еще больше ограничат Китай в поставках оборудования для производства процессоров.

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Соединенные Штаты и Нидерланды намерены этим летом нанести двойной удар китайским производителям микросхем, еще больше ограничив продажи оборудования для производства микросхем, сообщает Reuters. Это является частью постоянных усилий стран по предотвращению использования их технологий КНР для укрепления своих вооруженных сил и экономики.

По мнению источников агентства, правительство Нидерландов введет еще больше запретов на экспорт для своей компании ASML, которая является одной из нескольких компаний по всему миру, производящих литографическое оборудование для производства процессоров. США, в свою очередь, займет эту нишу и еще больше будет контролировать поставки, по сути, запретив их полностью для рынка КНР.

Еще в октябре США ввели экспортные ограничения на поставки американских технологий для производства микросхем в Китай от американских компаний, таких как Lam Research и Applied Materials, по соображениям национальной безопасности, и лоббировали подобные решения в других странах, чтобы те приняли аналогичные ограничения.

Китай окончательно останется без оборудования для литографии от ASML Фото: ASML

Например, Япония, где находятся производители оборудования для чипов Nikon Corp и Tokyo Electron Ltd, с тех пор приняла правила, ограничивающие экспорт 23 типов оборудования для производства полупроводников, которые неделю назад вступили в силу.

Обновлено: Как и обещал источник Reuters, правительство Нидерландов официально объявило о новых правилах, ограничивающих экспорт определенного передового полупроводникового оборудования, что было сделано на фоне давления США на своих союзников с целью ограничения продаж высокотехнологичных компонентов в Китай.

"Мы пошли на этот шаг в интересах нашей национальной безопасности", — заявила министр торговли Лие Шрайнемахер, добавив, что такое оборудование может иметь военное применение.

Ожидается, что правила, которые потребуют от компаний, производящих передовое оборудование для производства микросхем, получить лицензию, прежде чем они смогут его экспортировать, вступят в силу 1 сентября. Под правила подпадает полупроводниковое оборудование для глубокого ультрафиолета (DUV) высшего уровня второй по качеству линейки продуктов ASML. Самые сложные машины ASML — литографические машины с экстремальным ультрафиолетом "EUV" — уже запрещено экспортировать и они так и не успели добраться до Китая.

Теперь для экспорта в КНР будут запрещены и более старые модели DUV, такие, как TWINSCAN NXT:1980Di. По словам источников, новые голландские правила вступят в силу не сразу, а только в сентябре, через два месяца после объявления о запрете.

Акции ASML упали на 3,6% после этой новости, в то время как акции более мелкого конкурента ASM International упали на 1,8%.

Подобное правило примут и США, но в конце июля, утверждают эксперты рынка. Штаты так же потребуют от своих предприятий получения лицензий на экспорт оборудования примерно на полдюжины китайских фабрик, включая завод, которым управляет SMIC, крупнейший китайский производитель микросхем.

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