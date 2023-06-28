Китай намерен обогнать США в гонке ИИ: тратит огромные деньги, но сможет ли "победить"?

Несмотря на санкционное давление, КНР пытается доказать свое превосходство в сфере высоких технологий.

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У технологического сектора Китая появилась новая навязчивая идея: конкурировать с американскими компаниями вроде Google и Microsoft в глобальной гонке искусственного интеллекта, пишет в своем аналитическом материале Bloomberg. ИТ-миллиардеры, известные инженеры и ветераны ИТ-рынка стремятся с помощью проектов продемонстрировать мощь своих государств. Особенно в этом аспекте стремится показать себя Китай, которому пока что тяжело конкурировать с США, но он прикладывает все силы к этому.

Почему КНР тяжело конкурировать с США

Во-первых, волна ИИ поднялась на американской территории, когда OpenAI запустила свой чат-бот ChatGPT. Во-вторых, все ведущие технологии, которые используются для развития и обучения нейросетей сосредоточены в США.

Китай, которого Запад обложил технологическими санкциями, при всех своих больших возможностях и наличии огромного количества талантливых ученых, не может полноценно конкурировать с США. Главная проблема – сложности с приобретением санкционных чипов NVIDIA A100 и H100, которые позволяют максимально быстро, по сравнению с другими процессорами, обучать и создавать большие языковые модели (LLM).

Китаю очень тяжело достать санкционные NVIDIA A100 и H100 для разработки ИИ Фото: NVIDIA

Китаю запрещено приобретать эти процессоры. Специально для КНР, с разрешения Министерства торговли, NVIDIA выпускает "замедленные" GPU NVIDIA A800 и H800, которые как горячие пирожки раскупаются ИТ-гигантами КНР.

Однако, как стало сегодня известно, Министерство торговли США собирается требовать специальную лицензию для поставок процессоров NVIDIA за рубеж, в том числе и для чипов A800 и H800. Таким образом разработчики ИИ в Китае могут остаться даже без них. Конечно, никто не отменял "серые" поставки через подставные фирмы, но это займет огромное количество времени и повысит потребность в финансах из-за переплаты посредникам. Все это, конечно, притормозит развитие ИИ в Китае, чего и добиваются в США, заявляя об этом не скрывая.

Борьба инвестиций

Согласно данным консалтинговой компании Preqin, инвестиции в ИИ в США превосходят инвестиции в Китае и составляют $26,6 млрд в год по сравнению с $4 млрд в Китае. Совокупный размер сделок США в сфере искусственного интеллекта в 2023 году по-прежнему превышает китайский.

Тем не менее, этот разрыв уже постепенно сокращается, по крайней мере, с точки зрения потока сделок. Количество китайских венчурных сделок в области искусственного интеллекта составило более двух третей от общего числа 447 сделок в США за год до середины июня по сравнению с примерно 50% за предыдущие два года. В 2022 и начале 2023 года венчурные сделки с ИИ в Китае также опередили потребительские технологии.

Своим запретом на использование ChatGPT Китай планирует подстегнуть к развитию местные стартапы Фото: Иллюстративное фото

Все это не ускользнуло от внимания Пекина. Администрация Си Цзиньпина понимает, что ИИ, как и полупроводники, будет иметь решающее значение для сохранения господства Китая и, вероятно, мобилизует ресурсы страны для продвижения вперед. В Китае рассчитывают, что, введя свои санкции на запрет использования в КНР конкурентов из США (ChatGPT и Google Bard), фактически подстегнут развитие собственных нейросетей в стране.

Многие молодые китайские стартапы по ИИ уже прямо нацелены именно на местных жителей. В разработке находятся приложения на основе ИИ, от чат-ботов, помогающих производителям отслеживать тенденции потребления, до интеллектуальной операционной системы, предлагающей помощь в борьбе с депрессией.

И США и Китай прекрасно понимают, что тот, кому удастся обуздать "волну ИИ" и будет лидировать на ИТ-рынке будущего. Борьба только началась.

Ранее Фокус писал, что Китай останется без чипов для ИИ и облачных сервисов: США готовят новые ограничения.