Китай має намір обігнати США в перегонах ШІ: витрачає величезні гроші, але чи зможе "перемогти"?

Незважаючи на санкційний тиск, КНР намагається довести свою перевагу у сфері високих технологій.

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У технологічного сектора Китаю з'явилася нова нав'язлива ідея: конкурувати з американськими компаніями на кшталт Google і Microsoft у глобальних перегонах штучного інтелекту, пише у своєму аналітичному матеріалі Bloomberg. ІТ-мільярдери, відомі інженери та ветерани ІТ-ринку прагнуть за допомогою проєктів продемонструвати міць своїх держав. Особливо в цьому аспекті прагне показати себе Китай, якому поки що важко конкурувати зі США, але він докладає всіх зусиль до цього.

Чому КНР важко конкурувати зі США

По-перше, хвиля ШІ піднялася на американській території, коли OpenAI запустила свій чат-бот ChatGPT. По-друге, всі провідні технології, які використовуються для розвитку і навчання нейромереж, зосереджені в США.

Китай, якого Захід обклав технологічними санкціями, за всіх своїх великих можливостей і наявності величезної кількості талановитих учених, не може повноцінно конкурувати зі США. Головна проблема — складнощі з придбанням санкційних чипів NVIDIA A100 і H100, які дають змогу максимально швидко, порівняно з іншими процесорами, навчати й створювати великі мовні моделі (LLM).

Китаю дуже важко дістати санкційні NVIDIA A100 і H100 для розробки ШІ Фото: NVIDIA

Китаю заборонено купувати ці процесори. Спеціально для КНР, з дозволу Міністерства торгівлі, NVIDIA випускає "уповільнені" GPU NVIDIA A800 і H800, які як гарячі пиріжки розкуповують ІТ-гіганти КНР.

Однак, як стало сьогодні відомо, Міністерство торгівлі США має намір вимагати спеціальну ліцензію для постачань процесорів NVIDIA за кордон, зокрема і для чіпів A800 і H800. Таким чином розробники ШІ в Китаї можуть залишитися навіть без них. Звичайно, ніхто не скасовував "сірі" поставки через підставні фірми, але це займе величезну кількість часу і підвищить потребу у фінансах через переплату посередникам. Усе це, звісно, пригальмує розвиток ШІ в Китаї, чого і домагаються у США, заявляючи про це не приховуючи.

Боротьба інвестицій

Згідно з даними консалтингової компанії Preqin, інвестиції в ШІ в США перевершують інвестиції в Китаї й становлять $26,6 млрд на рік порівняно з $4 млрд у Китаї. Сукупний розмір угод США у сфері штучного інтелекту 2023 року, як і раніше, перевищує китайський.

Проте, цей розрив уже поступово скорочується, принаймні, з точки зору потоку угод. Кількість китайських венчурних угод у сфері штучного інтелекту становила понад дві третини від загального числа 447 угод у США за рік до середини червня порівняно з приблизно 50% за попередні два роки. У 2022 і на початку 2023 року венчурні угоди з ШІ в Китаї також випередили споживчі технології.

Своєю забороною на використання ChatGPT Китай планує підстьобнути до розвитку місцеві стартапи Фото: Ілюстративне фото

Усе це не вислизнуло від уваги Пекіна. Адміністрація Сі Цзіньпіна розуміє, що ШІ, як і напівпровідники, матиме вирішальне значення для збереження панування Китаю і, ймовірно, мобілізує ресурси країни для просування вперед. У Китаї розраховують, що, запровадивши свої санкції на заборону використання в КНР конкурентів зі США (ChatGPT і Google Bard), фактично підстьобнуть розвиток власних нейромереж у країні.

Багато молодих китайських стартапів зі ШІ вже прямо націлені саме на місцевих жителів. У розробці перебувають додатки на основі ШІ, від чат-ботів, які допомагають виробникам відстежувати тенденції споживання, до інтелектуальної операційної системи, що пропонує допомогу в боротьбі з депресією.

І США, і Китай прекрасно розуміють, що той, кому вдасться приборкати "хвилю ШІ", і буде лідирувати на ІТ-ринку майбутнього. Боротьба тільки почалася.

Раніше Фокус писав, що Китай залишиться без чіпів для ШІ та хмарних сервісів: США готують нові обмеження.