Близько 500 компаній в Україні виготовляють оборонну продукцію, – Камишін

За словами Олександра Камишіна, Україна хоче стати хабом для західного арсеналу демократії, тому зараз продовжують нарощувати обʼєми виробництва.

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Міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін повідомив, що в Україні близько 500 підприємств працюють над збільшенням виробництва зброї. Про це він сказав в інтервʼю для AP.

Україна продовжує працювати над збільшенням виробництва зброї. В Мінстратегпромі заявляють, що вони ставлять своєю ціллю зробити Україну центром з виробництва озброєння для Заходу. Повномасштабна війна РФ та війна в Ізраїлі з ХАМАСом підкреслює потребу України вкладати кошти на свої оборонні системи.

Камишін зазначав, що наразі в Україні є близько 500 підприємств оборонної промисловості, які нарощують виробництво зброї:

70 державних компаній;

понад 200 приватних компаній з виробництва БПЛА;

понад 200 приватних компаній з виробництва зброї та боєприпасів.

"Ми зосереджені на виробництві всіх видів зброї та боєприпасів, і ми показуємо, що можемо перевірити їх на полі бою та покращити під час війни. Це те, що чим ми можемо зробити свій внесок у вільний світ, тому що, як ви бачите, оборонна промисловість стає все більш важливою в усьому світі", — пояснив Олександр Камишін.

Загалом в оборонну промисловість залучено 300 тисяч працівників. Проте на початку 2022 року справи з озброєнням були не дуже успішними, каже міністр. Військові покладалися більше на те, що було вже в строю та на військову допомогу Заходу.

Зараз в Україні виробляють широкий спектр озброєнь, подекуди виробництво зросло в десятки разів: артилерійські боєприпаси у 20 разів, а бронетехніки — у 5 разів. Проте Камишін визнає, що Україні ніколи не вдасться покрити свої потреби без постачання від іноземних партнерів, бо масштаби війни безпрецедентні.

Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Камишін заявив, що Україна виробляє в рази більше боєприпасів, ніж у 2022 році.

31 серпня в Мінстратегпромі заявили, що BAE Systems виготовлятиме в Україні 105-мм гаубиці L119. Угоди вже підписані.