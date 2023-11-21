"Дуже реактивний": нову модифікацію Shahed буде складніше збивати, — Ігнат (відео)

В Ірані представили оновлені "Шахеди", обладнані реактивним двигуном та вдосконаленою системою наведення, і згодом їх може отримати Росія.

Related video

Іран представив нову модель ударного безпілотника Shahed-238, яку буде складніше виявляти під час польоту. Про це в ефірі телемарафону 21 листопада заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"От зараз вже з’явилися новини, що Іран новий "Шахед" випускає з реактивним двигуном, з різним радіолокаційним наведенням. Є різні варіанти. Цей "Шахед" є дуже реактивним. Він пофарбований уже в чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення. Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий уже у цих держав є", — сказав він.

Фото нового дрона Shahed-238 Фото: Мілітарний

Представник Повітряних сил зазначив, що ЗС РФ постійно змінюють тактику застосування БПЛА. Раніше дрони запускали вдень, але згодом ворог почав влаштовувати атаки в темну пору доби. Зміна пояснюється тим, що в темряві складніше візуально виявляти безпілотники. Водночас військовий нагадав, що в Україні теж виготовляють свої дрони на противагу ворожим.

"Вже є зразки, які долітають до "Москва-сіті". Хочеться їх мати більше. Хочеться, щоб ефективніше їх застосовували й масовіше, щоб вони були стійкими для РЕБ, щоб вони могли леліти на тисячі кілометрів, щоб Росії завдавати таких же болючих ударів, як вона намагається завдавати нам", — підкреслив Ігнат,

Він додав, що не все робиться швидко, але ситуація з дронами в Україні покращується. Речник Повітряних сил підтвердив, що в Україні виробляють аналог іранського безпілотника Shahed-136. Він натякнув, що такі дрони вже можуть застосовуватись військовослужбовцями.

Коментар Юрія Ігната (про Shahed — з 5:45)

Дрони Shahed-238: що про них відомо

Реактивний дрон-камікадзе Shahed-238 — це модифікація БПЛА Shahed-136. Загалом в Ірані представили три варіанти нового безпілотника — з автономною системою наведення за інерціальною системою та сигналами GPS, а також з інфрачервоною/оптичною та радіолокаційною системою наведення.

Як передавав Фокус, Shahed-238 може стати аналогом протирадарних ракет, які наводяться на випромінювання пошукових радіолокаційних станцій (РЛС). Такі дрони можуть стати корисними у нейтралізації та прориві систем ППО.

Нагадаємо, у копії Shahed, виготовленій в Росії, виявили нові деталі. Ворожі інженери обладнали ударний дрон системою навігації, яку складніше пригнічувати.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат раніше заявляв, що вважає виробництво БПЛА в Україні перспективнішим за вороже. Він пояснив, що це пов’язано з введеними Заходом санкціями та міжнародною підтримкою України.