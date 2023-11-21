"Очень реактивный": новую модификацию Shahed будет сложнее сбивать, — Игнат (видео)

В Иране представили обновленные "Шахеды", оборудованные реактивным двигателем и усовершенствованной системой наведения, и впоследствии их может получить Россия.

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Иран представил новую модель ударного беспилотника Shahed-238, которую будет сложнее обнаруживать во время полета. Об этом в эфире телемарафона 21 ноября заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Вот сейчас уже появились новости, что Иран новый "Шахед" выпускает с реактивным двигателем, с различным радиолокационным наведением. Есть разные варианты. Этот "Шахед" является очень реактивным. Он окрашен уже в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения. Не знаю, будет ли получать их Россия, но опыт такой уже у этих государств есть", — сказал он.

Фото нового дрона Shahed-238 Фото: Милитарный

Представитель Воздушных сил отметил, что ВС РФ постоянно меняют тактику применения БПЛА. Ранее дроны запускали днем, но впоследствии враг начал устраивать атаки в темное время суток. Изменение объясняется тем, что в темноте сложнее визуально обнаруживать беспилотники. В то же время военный напомнил, что в Украине тоже изготавливают свои дроны в противовес вражеским.

"Уже есть образцы, которые долетают до "Москва-сити". Хочется их иметь больше. Хочется, чтобы эффективнее их применяли и массово, чтобы они были устойчивыми для РЭБ, чтобы они могли лететь на тысячи километров, чтобы России наносить такие же болезненные удары, как она пытается наносить нам", — подчеркнул Игнат,

Он добавил, что не все делается быстро, но ситуация с дронами в Украине улучшается. Представитель Воздушных сил подтвердил, что в Украине производят аналог иранского беспилотника Shahed-136. Он намекнул, что такие дроны уже могут применяться военнослужащими.

Комментарий Юрия Игната (о Shahed — с 5:45)

Дроны Shahed-238: что о них известно

Реактивный дрон-камикадзе Shahed-238 — это модификация БПЛА Shahed-136. Всего в Иране представили три варианта нового беспилотника — с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, а также с инфракрасной/оптической и радиолокационной системой наведения.

Как передавал Фокус, Shahed-238 может стать аналогом противорадарных ракет, которые наводятся на излучение поисковых радиолокационных станций (РЛС). Такие дроны могут стать полезными в нейтрализации и прорыве систем ПВО.

Напомним, в копии Shahed, изготовленной в России, обнаружили новые детали. Вражеские инженеры оборудовали ударный дрон системой навигации, которую сложнее подавлять.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат ранее заявлял, что считает производство БПЛА в Украине перспективнее вражеского. Он объяснил, что это связано с введенными Западом санкциями и международной поддержкой Украины.