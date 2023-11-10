В Shahed российской сборки нашли новые детали: почему дроны стали еще опаснее для Украины

Украинским военным гораздо сложнее подавлять модифицированные беспилотники по сравнению с их иранскими оригиналами, поэтому нужны новые решения для РЭБ, считает эксперт Сергей Бескрестнов.

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Беспилотники Shahed российской сборки из-за новой системы навигации фактически стали для украинских военных и мирных жителей опаснее одноименных иранских дронов. Такое мнение выразил специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале в пятницу, 10 ноября.

Он обратил внимание на как минимум четыре весомых различия между "оригинальным" иранским беспилотником и его копией, собранной уже в России. Во-первых, россияне начали использовать приемный модуль GPS фирмы Unistrong. По словам эксперта, в БПЛА можно встретить модели Phantom P20, P34 и Eclipse P326, P327. Все эти приемные модули, имеют 850 каналов, поддерживают несколько входов данных и принимают все виды сигналов навигации. Среди них: GPS, BeiDou, Galileo, ALTBOC, ГЛОНАСС. Приобрести приемный модуль JINYUSHI P34 можно на онлайн-маркетплейсе AliExpress за 20,2 тыс грн.

Россияне начали использовать приемный модуль GPS фирмы Unistrong

"Стало ли хуже для нас ситуация? Однозначно. Теперь нам придется давить РЭБом все эти диапазоны. Часть из них новые и придется, местами что-то дорабатывать", — уточнил Сергей Флэш по поводу нового приемного модуля, используемого россиянами.

Так как в приемнике появились новые диапазоны, на "российские Shahed" добавили отдельную внешнюю антенну, работающую на диапазонах L1/L5. Продавец описывает ее как простую в использовании, надежную многодиапазонную антенну в составе высокоточного решения u-blox. Она поддерживает GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou для обеспечения максимальной доступности местоположения. А универсальные варианты крепления для удовлетворения различных потребностей в установке. Такую внешнюю антенну можно приобрести за 3 тыс грн.

Надежная многодиапазонная антенна в составе высокоточного решения u-blox

Коме того в Shahed российской сборки СRPA антенна, отвечающая за защиту приемного модуля GPS от РЭБ, поменялась на российскую "Комету". Она более стойкая к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, чем антенна, которой были оснащены иранские беспилотники. По словам эксперта, и "Комету", и внешнюю антенну можно достаточно легко подключить через один вход приемника.

СRPA антенна, отвечающая за защиту приемного модуля GPS от РЭБ, поменялась на российскую "Комету"

"Так россияне создали комплексную российско-китайскую систему навигации для ударного беспилотника Shahed, которую стало давить еще сложнее. Но ничего, у нас тоже хорошие инженеры. Одолеем", — резюмировал ситуацию с иранскими беспилотниками российской сборки Сергей "Флэш".

Ранее стало известно, что Россия вместе с Ираном создают флот из 6000 дронов Shahed. Москва продвигается к своей цели по массовому производству беспилотников, которые она могла бы использовать для бомбардировок украинских городов.

Напомним, 16 августа британская разведка сообщила о том, что РФ уже применяет свои копии Shahed. По их информации, Россия может получить больше дронов-камикадзе для ударов по Украине, но их производство сильно зависит от компонентов, которое нужно покупать у Ирана.