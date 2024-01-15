ВС РФ экспериментируют с ракетными обстрелами, чтобы обойти ПВО Украины, — ISW

Аналитики отмечают, что российские войска запускали ряд фальш-целей и беспилотники Shahed, чтобы перегрузить систему ПВО. Используются различные сочетания дронов и ракет, поскольку Украина научилась противостоять обстрелам.

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Российские силы, вероятно, продолжат экспериментировать и приспосабливать свои ракетные и дроновые комплексы для атак по украинским городам, пытаясь найти уязвимые места в украинской системе противовоздушной обороны. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 14 января.

Аналитики ссылаются на данные российского источника, который заявил, что ВС РФ в последнее время обстреливают Украину ракетами разного типа, в т.ч. и аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал". "Военкор" сообщил, что ВС РФ запускали ряд фальш-целей и беспилотники Shahed, чтобы перегрузить систему ПВО и повысить вероятность попадания в цель.

Отмечается, что российские войска экспериментировали с различным сочетанием дронов и ракет в попытке обойти ПВО из-за того, что Украина прежде научилась противостоять обстрелам.

Прежде в ISW сообщали, что РФ активнее закупает баллистические ракеты из-за границы, потому что при ряде обстоятельств баллистические ракеты успешнее поражают цели в Украине. 14 декабря представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что за счет санкций качество российских ракет снижается. Снижение качества российских ракет, в свою очередь, мешает проводить массированные ракетные удары.

Напомним, что российские войска продвинулись в районе Авдеевки. В ISW назвали территории, которые потеряли ВСУ.

Также сообщалось, что в ISW рассказали о наступательных планах ВС РФ на фронте как только замерзнет земля.