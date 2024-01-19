Поможет бороться с российскими дронами всех типов: ВСУ получили новейшие системы "Плутон"

Оборудование обнаруживает БПЛА на расстоянии до 50 км. Им уже пользуются артиллерийские, штурмовые, механизированные и специальные подразделения Сухопутных войск.

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Украинским военным в зону боевых действий передали новейшую систему "Плутон" производства компании "Інфозахист", которая предупреждает о вражеских беспилотниках. Информация об этом появилась на странице БФ "Повернися живим" в Facebook в четверг, 18 января.

Специалисты Фонда передали эти средства артиллерийским, механизированным, штурмовым и специальным подразделениям Сухопутных войск, и они уже показывают свою эффективность на поле боя.

"Верим, что получение данного решения усилит возможности наших воинов своевременно выявлять вражеские дроны и принимать необходимые ответные действия", — говорится в публикации.

Беря во внимание комментарий одного из представителей разработчика, который тот дал журналистам Defense Express в ноябре 2023 года, можно предположить, что военным передали предсерийную партию системы "Плутон" для апробации.

Украинским военным в зону боевых действий передали новейшую систему "Плутон" производства компании "Інфозахист"

Что известно о системе "Плутон"

Система обнаружения и оповещения о БПЛА "Плутон" предназначена для информирования личного состава о применении беспилотных летательных аппаратов в радиусе действия комплекса. Технику можно применять для оборудования баз, командных пунктов, наблюдательных пунктов, позиций батарей и некоторых ключевых объектов (HIMARS), а также для разведывательных и диверсионных групп на уровне роты и батальона.

Комплекс обладает высокими характеристиками, позволяющими более стабильно действовать в условиях РЭБ

Комплекс обладает высокими характеристиками, позволяющими более стабильно действовать в условиях РЭБ с использованием анализаторов. Дальность обнаружения составляет до 50 км, в зависимости от дополнительных условий, таких как высота расположения приемной антенны и радиоэлектронная обстановка; кроме того, комплекс перекрывает весь частотный диапазон, используемый для работы беспилотников. Оборудование состоит из антенні, усилителя, модуля управления и блока маскировки сигналов. Прибор закладывает образцы сигналов от всех враждебных БПЛА.

Так выглядит система обнаружения и оповещения о БПЛА "Плутон"

Напомним, в конце декабря 2023 года мы писали о том, что в Виннице сделали мини-приборы для борьбы с дронами РФ. Компактный детектор за 2500 гривен предупредит о приближении российских БПЛА и даже укажет их тип, чтобы бойцы ВСУ могли спастись от ударов "камикадзе", ракет или артиллерии.

А в июле 2023 года стало известно, что в Украине создали компактный дрон-детектор, который защищает воинов от вражеских беспилотников. Он вовремя обнаруживает беспилотники-разведчики, дроны-камикадзе и ударные БПЛА и обеспечивает оперативную реакцию на потенциальные угрозы.