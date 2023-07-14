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Диджитал Российско-украинская война

В Украине создали компактный дрон-детектор: как он защищает от вражеских БПЛА (видео)

DDSR1, дрон-детектор
Украинцы разработали дрон-детектор для защиты от вражеских БПЛА

Дрон-детектор вовремя обнаруживает беспилотники-разведчики, дроны-камикадзе и ударные БПЛА и обеспечивает оперативную реакцию на потенциальные угрозы.

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Изобретатели Сергей Титков и Дмитрий Ренжин разработали дрон-детектор DDSR1, который должен защитить украинских военных от беспилотных летательных аппаратов противника. Видеопрезентация антидронового устройства была опубликована на странице частного предприятия Kseonics Technology в Facebook.

По словам изобретателей, техника способна справляться практически со всеми видами беспилотных летальных аппаратов, которые в Украине применяют ВС РФ. Это касается дронов-разведчиков, ударных дронов, дронов-камикадзе. DDSR1 вовремя обнаруживает их и обеспечивает оперативную реакцию на потенциальные угрозы. Дрон-детектор комплектуется сетевым зарядным устройством AC/DC, чехлом и штативом.

Технические характеристики антидрона DDSR1

  • эффективная дальность — 2.5 км;
  • высота обнаружения — 500 м;
  • диапазон частот — 2400-2525 МГц;
  • методы оповещения — звук, вибрация, сообщение на дисплей;
  • защита корпуса — IP 65;
  • дисплей — TFT 1.8" 128x160;
  • емкость батареи — Li-Ion 14 000 мА;
  • автономность работы устройства — 30 часов;
  • время зарядки — 3 часа;
  • вес — 800 г.

Напомним, 14 июля стало известно о том, что армия США отобрала новую технику для поражения российских дронов в Украине. Американские специалисты провели тщательные испытания антидроновых систем на базе грузовиков — они способны уничтожать БПЛА пулями, средствами РЭБ и управляемыми ракетами.

А в начале июля стало известно, что украинец разработал новое антидроновое ружье. Российские дроны-камикадзе "Ланцет" наносят ВСУ большой ущерб, но теперь воины получат высокотехнологичное средство для борьбы с ними.