В Украине создали компактный дрон-детектор: как он защищает от вражеских БПЛА (видео)

Дрон-детектор вовремя обнаруживает беспилотники-разведчики, дроны-камикадзе и ударные БПЛА и обеспечивает оперативную реакцию на потенциальные угрозы.

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Изобретатели Сергей Титков и Дмитрий Ренжин разработали дрон-детектор DDSR1, который должен защитить украинских военных от беспилотных летательных аппаратов противника. Видеопрезентация антидронового устройства была опубликована на странице частного предприятия Kseonics Technology в Facebook.

По словам изобретателей, техника способна справляться практически со всеми видами беспилотных летальных аппаратов, которые в Украине применяют ВС РФ. Это касается дронов-разведчиков, ударных дронов, дронов-камикадзе. DDSR1 вовремя обнаруживает их и обеспечивает оперативную реакцию на потенциальные угрозы. Дрон-детектор комплектуется сетевым зарядным устройством AC/DC, чехлом и штативом.

Технические характеристики антидрона DDSR1

эффективная дальность — 2.5 км;

высота обнаружения — 500 м;

диапазон частот — 2400-2525 МГц;

методы оповещения — звук, вибрация, сообщение на дисплей;

защита корпуса — IP 65;

дисплей — TFT 1.8" 128x160;

емкость батареи — Li-Ion 14 000 мА;

автономность работы устройства — 30 часов;

время зарядки — 3 часа;

вес — 800 г.

Напомним, 14 июля стало известно о том, что армия США отобрала новую технику для поражения российских дронов в Украине. Американские специалисты провели тщательные испытания антидроновых систем на базе грузовиков — они способны уничтожать БПЛА пулями, средствами РЭБ и управляемыми ракетами.

А в начале июля стало известно, что украинец разработал новое антидроновое ружье. Российские дроны-камикадзе "Ланцет" наносят ВСУ большой ущерб, но теперь воины получат высокотехнологичное средство для борьбы с ними.