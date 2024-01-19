Китайці продавали підроблений дрон Shahed-136 на Alibaba з позначкою "призначено для України"

Компанія Sunlipo стверджує, що безпілотник, що нагадує іранську модель Shahed-136, у неї придбав великий замовник з України.

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Журналісти видання Motherboard виявили цікавий лот на сайті Alibaba — БПЛА XHZ-50 з фіксованим крилом. У супровідній документації вказувалося, що це дрон-камікадзе камікадзе, "призначений для України", стверджують розслідувачі.

Після того як Motherboard звернулася за коментарями до компанії Sunlipo, яка розмістила оголошення про продаж, його одразу ж було видалено. Однак дослідники встигли зробити скріншот, з якого видно, що лотом був БПЛА XHZ-50. Згідно з документами, отриманими Motherboard, дрон дійсно призначався для військових цілей. У технічній документації дрона XHZ-50 сказано, що він має корисне навантаження 50 кг і має майже ідентичний вигляд з іранським безпілотником Shahed-136, який використовувався Росією в Україні, БПЛА описується як "камікадзе" для використання на полі бою.

"Це тактичний БПЛА, який можна запустити за допомогою твердопаливної ракети з корабля або з борту військового літака. Дрон-камікадзе дальньої дії використовується для атаки нерухомих цілей, — йдеться в документі. — Пристрій може летіти на високій швидкості і на малій висоті, а тому його важко виявити за допомогою радарів. Він летить дуже низько і пікірує на 100 м, перш ніж вразити ціль". Товарний документ на XHZ-20, меншу модель з корисним навантаженням 20 кг, містить таке саме формулювання.

Документація, якою Sunlipo забезпечила свій лот на Alibaba: дрон Шахед 136

Співробітник Sunlipo підтвердив, що оголошення про продаж безпілотників на Alibaba знято, оскільки виявилося, що це не пристрої для картографування, як вважали в компанії, а зброя.

"Занадто багато людей хочуть його купити, це недобре для нас, — сказав Motherboard Джонні Лу, директор з продажу Sunlipo. — Ми боїмося, що роботу платформи Alibaba буде заморожено, якщо компанія дізнається, що це зброя".

Він також надіслав фотографії, на яких зображений один із дронів XHZ-20, проданих компанією, але фото, що підтверджують продаж XHZ-50, схожого на іранський Shahed-136, не надсилав. За словами Джонні Лу, дрони призначені для Східної Європи.

"Цей товар виготовлено за індивідуальним замовленням для одного великого клієнта в UKR [Україна]", — сказав він.

Motherboard надіслала запит на коментар до Міністерства оборони України, але відповіді поки що немає.

На запитання, чи був XHZ-50 заснований на іранському Shahed-136, представник Sunlipo відповів, що це можливо.

"Пекін пообіцяв не продавати зброю нікому з учасників російсько-української війни. Китай навіть намагався обмежити експорт дронів DJI у проблемний регіон, але Україна продовжувала отримувати квадрокоптери. Наш уряд не дозволяє нам продавати товари країнам, залученим у війну", — сказав Лу.

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"БПЛА Shahed має корпус зі скловолокна, оснащений простим бензиновим двигуном. Найскладнішими його частинами є системи зв'язку та навігації", — пише видання.

Згідно з товарними документами, отриманими Motherboard, XHZ-50 і 20 можуть використовувати для навігації GPS, ГЛОНАСС або Beidou. Ці системи розроблені США, Росією і Китаєм відповідно. Дрон оснащений камерою. На додаток до двох моделей дронів, компанія Sunlipo також виготовила катапульту для їхнього запуску вартістю 41 000 доларів.

"І Україна, і Росія потребують дронів, оскільки БПЛА стали визначати хід війни. Київ заявив, що хоче виробити 1 мільйон FPV-дронів у 2024 році, а Москва наказала збільшити внутрішнє виробництво. Машини дешеві, прості у використанні і можуть атакувати цілі, поки солдати перебувають на безпечній відстані", — резюмували журналісти.

Раніше ми писали про те, що РФ почала використовувати Shahed на лінії фронту. Екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що бомбардувальну авіацію підняти в повітря ворог не може, тому що не знає, де розташований український комплекс ППО. Через це окупанти змушені використовувати БПЛА.