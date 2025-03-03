У Харкові ворожий БПЛА атакував "Фельдман екопарк": загинули тварини, є руйнування (фото)

Удар прийшовся по території, недалеко від контактного дворика, де жили кози. Тварини загинули.

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У Харкові у ніч проти 3 березня ворожий дрон-камікадзе атакував територію "Фельдман екопарк". Загинули тварини внаслідок удару російського дрона. Про це Суспільне Харків розказала речниця парку Олена Клименко.

За її словами, удар прийшовся недалеко від контактного двору.

"Є руйнування вольєрів та загиблі тварини, козочки, які були у дворику. Зараз оглядається місце влучання та встановлюються наслідки", — говорить Клименко.

Також цієї ночі влучання були поруч — у селі Лісне. Як повідомив керівник Малоданилівської громади, будинки у селі зазнали незначних пошкоджень.

У Харкові безпілотник влучив у житловий будинок у Київському районі. За даними прокуратури, у трьох жінок, двох чоловіків та 6-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, що у Харкові 24 червня 2024 року відбулася повторна евакуація тварин з "Фельдман Екопарку". Російські окупанти атакували звіринець 22 червня, запустивши по території КАБ. Відбулося влучання по частині парку, яку реконструюють, через те у цій частині парку не перебували люди чи тварини. Водночас відомо, що згоріла собача будка. Також дуже злякалися лані та олені, що спричинило жертви серед них.

Також повідомлялося, що впродовж перших днів російського вторгнення біля "Фельдман екопарку" точилися активні бойові дії, внаслідок чого заклад було майже повністю знищено.