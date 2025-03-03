В Харькове вражеский БПЛА атаковал "Фельдман экопарк": погибли животные, есть разрушения (фото)

Удар пришелся по территории, недалеко от контактного дворика, где жили козы. Животные погибли.

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В Харькове в ночь на 3 марта вражеский дрон-камикадзе атаковал территорию "Фельдман экопарк". В результате удара погибли животные в результате удара российского дрона. Об этом Суспільне Харків рассказала пресс-секретарь парка Елена Клименко.

По ее словам, удар пришелся недалеко от контактного двора.

"Есть разрушения вольеров и погибшие животные, козочки, которые были во дворике. Сейчас осматривается место попадания и устанавливаются последствия", — говорит Клименко.

Также этой ночью попадания были рядом — в селе Лесное. Как сообщил руководитель Малоданиловской громады, дома в селе получили незначительные повреждения.

В Харькове беспилотник попал в жилой дом в Киевском районе. По данным прокуратуры, у трех женщин, двух мужчин и 6-летнего мальчика диагностировали острую реакцию на стресс.

Напомним, что в Харькове 24 июня 2024 года состоялась повторная эвакуация животных из "Фельдман Экопарк". Российские оккупанты атаковали зверинец 22 июня, запустив по территории КАБ. Произошло попадание по части парка, которую реконструируют, поэтому в этой части парка не находились люди или животные. В то же время известно, что сгорела собачья будка. Также очень испугались лани и олени, что повлекло жертвы среди них.

Также сообщалось, что в течение первых дней российского вторжения у "Фельдман экопарка" шли активные боевые действия, в результате чего заведение было почти полностью уничтожено.