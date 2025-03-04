РФ ударила "шахедами" по энергетике Одессы: в городе аварийные отключения, что известно (фото)

В результате российской атаки пострадали по меньшей мере четыре человека. Вражеские дроны попали в жилые дома и бизнес-центр.

Related video

Поздно вечером 3 марта российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, в результате чего была повреждена энергетическая инфраструктура города. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг в очередной раз массированно атаковал мирную Одессу ударными беспилотниками. В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас в части города действуют аварийные отключения электроэнергии", — написал Кипер.

Он уточнил, что коммунальные службы уже начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры.

Последствия удара по Одессе 3 марта

"Также, в результате падения обломков и взрывных волн, повреждения получили два частных дома и бизнес-центр", — отметил Кипер.

По его словам, в результате российской атаки пострадали по меньшей мере четыре человека.

"К сожалению, три человека, жители частных домов, получили осколочные ранения и переломы конечностей. В состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Еще один человек, который в момент атаки находился в бизнес-центре, получил контузию. Врачи оказывают всем необходимую помощь", — подчеркнул Кипер.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что россияне атаковали жилые дома и бизнес-центр и заявил, что в городе остановили работу три котельные города.

На сайте "ДТЭК Одесские электросети" указано, что отключения света применяются в Киевском и Приморском районах Одессы, где продолжаются аварийные ремонтные работы.

"Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов. Мы делаем все возможное, чтобы по очереди предоставлять электроснабжение каждому, и работаем непрерывно для восстановления стабильного энергоснабжения", — говорится в сообщении.

Сообщение ДТЭК Фото: Скриншот

Напомним, 3 марта в Харькове вражеский БПЛА атаковал "Фельдман экопарк", в результате чего погибли животные.

Вечером 1 марта ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту.