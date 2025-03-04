РФ массированно атаковала Одессу "Шахедами": часть города осталась без света, детали

Враг направил на Одессу не менее 15 ударных беспилотников: под атакой снова оказалась критическая инфраструктура.

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Вечером 4 марта российская армия массированно атаковала Одесскую область беспилотниками. Под ударом был в частности областной центр, где прогремел ряд взрывов в нескольких районах города, работала противовоздушная оборона. В результате атаки в Одессе фиксируют перебои со светом, часть города осталась также без тепла и воды. Фокус собрал информацию о вечерней атаке по региону.

Около 21:00 в Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщили об угрозе применения врагом ударных беспилотников. "Шахеды" из Черного моря двигались курсом на Черноморск, Лиманку и Одессу.

Вскоре в Одессе прогремел ряд взрывов. Мониторинговые каналы предупреждали, что на город заходит несколько групп БпЛА, всего — не менее 15 ударных дронов типа "Шахед".

Вскоре городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил о первых последствиях вражеской атаки. По его словам, под вражеским ударом снова оказались объекты критической инфраструктуры.

"Часть Одессы снова остались без света, воды и тепла", — сообщил мэр в своем Telegram-канале.

По предварительной информации от местного издания "Думская", во время массированной атаки беспилотников в Одессе пострадала подстанция и по меньшей мере четыре частных дома.

В Одесской ОГА сообщили, что в результате падения обломков вражеских дронов пострадали жилые дома в пригороде Одессы. На месте вспыхнул пожар, там работает ГСЧС над ликвидацией последствий.

"Информация о пострадавших в результате дроновой атаки уточняется", — сообщили в ОВА.

Также Одесскую область вечером враг атаковал баллистическим вооружением. Под ударом оказался Белгород-Днестровский район, где ракета попала в пустой санаторий. В результате здание практически полностью разрушено, обошлось без жертв и пострадавших, как отметили в ОГА.

Другие последствия вражеской атаки на Одессу вечером 4 марта пока уточняются.

Отметим, что враг регулярно атакует Одессу и регион ударными беспилотниками и ракетами. Поздно вечером 3 марта город также оказался под ударом, вследствие этого в Одессе были введены аварийные отключения электричества.

Вечером 1 марта РФ атаковала Одесский морской порт, в результате чего были повреждены корабли.