ЗС РФ атакують Україну "Шахедами": було чутно вибухи у різних областях, зафіксовані пожежі (відео)

Ворог не полишає спроб пошкодити енергетичну систему України: в одному із міст зафіксовані "прильоти" по об'єкту енергетичної інфраструктури.

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Увечері 7 березня росіяни запустили по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед", атака продовжилася і після півночі. Було чутно вибухи у низці областей, зокрема в Одеській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Херсонській областях. Фокус зібрав інформацію стосовно нічної атаки по Україні.

Близько 20:20 години 7 березня Повітряні сили України попередили про загрозу застосування ворогом БпЛА типу "Шахед" у південних областях. "Шахеди" з Чорного моря заходили через Миколаївську, Херсонську та Одеську області.

Невдовзі Повітряні сили зафіксували рух ударного безпілотника у напрямку Одеси. Через кілька хвилин у місті пролунали вибухи.

Через деякий час повідомили про перші наслідки ворожого обстрілу Одеси. Голова ОВА зазначив, що під атакою була цивільна та енергетична інфраструктура міста, внаслідок масованого обстрілу зафіксовані ушкодження та руйнування. На місці ударів зайнялася пожежа.

Наслідки ворожої атаки по місту уточнив також мер Геннадій Труханов.

"На місці події працюють рятувальники та оперативні служби міста. З'ясовуємо масштаби руйнувань інфраструктури та пошкоджень житлових будинків", — повідомив Труханов.

У ДСНС України також показали наслідки ворожого обстрілу Одеси.

ДСНС: наслідки удару по Одесі 7 березня

За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих внаслідок атаки по місту наразі немає. Оперативні служби продовжують працювати на місці ударів.

Також серія вибухів пролунала у Полтавській області, зокрема в обласному центрі.

"Шахеди" вдарили і по Кременчуці Полтавської області, у місті працювала протиповітряна оборона.

Вибухи було чутно і в Черкаській області. Місцеве видання повідомляло про вибухи в обласному центрі та за межами Черкас, працювала протиповітряна оборона. Поки що про наслідки обстрілу офіційної інформації немає.

Нагадаємо, увечері 7 березня росіяни також обстріляли місто Добропілля, де влучили по житлових будинках.

Також уночі та вранці 7 березня ЗС РФ завдали масованої комбінованої атаки по Україні, під ударом були об'єкти енергетичної інфраструктури. Про наслідки повідомляв Фокус в окремому матеріалі.