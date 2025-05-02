Трамп убирает токсичных: почему уволили Уолтца и кто следующий на очереди

Related video

Как я и написал 4 дня назад, Уолтца не увольняли только потому, что 100 дней не прошло. А теперь прошло.

Очень глупая, вредная, но одновременно очень показательная история.

Уолтц — далеко не самый худший персонаж. Но после скандала с чатом в "Сигнале" никакого серьезного продолжения быть не могло. Это был удар по всему руководству сектора безопасности и обороны. На пустом месте.

Кроме Уолтца, под серьезным давлением глава Пентагона Пит Хегсет. Он яростно отрабатывает повестку Трампа, но к нему начали цепляться скандалы. Хегсет становится токсичным и не может набрать аппаратный вес.

Белый дом старается переломить ситуацию, забрасывая военный сектор деньгами и обещаниями еще больших денег. Но вполне вероятно, что при следующем медийном бурлении Трамп будет вынужден сменить военного министра, потому что это влияет на общий темп и атмосферу. Военный гегемон должен вызывать трепет и благоговение, а не хихиканье.

Все это не добавляет устойчивости и работает на врагов США.

С другой стороны, это наглядная демонстрация, как случайность может повлиять на обстановку. И доказательство: пока все не закончено – ничего не закончено.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно