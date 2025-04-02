Скандал с Signal: Майк Уолтц и его сотрудники отправляли секретные данные в Gmail, – WP

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц передавал важные данные по почте Gmail. Неясно, почему органы нацбезопасности США отказываются от комплекса защищенных систем связи JWICS, указывают эксперты.

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Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) после изучения документов и общения с тремя высокопоставленными чиновниками.

Gmail — гораздо менее безопасный способ общения, чем зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal. Это стало последним примером сомнительных методов обеспечения безопасности данных сотрудниками национальной безопасности США, отмечает издание.

Старший помощник Уолтца использовал почтовый сервис Gmail для технически сложных разговоров с коллегами из других правительственных агентств, касающихся чувствительных военных позиций и мощных систем вооружения, связанных с текущим конфликтом, следует из содержания электронных писем.

Известно, что Уолтц получал на Gmail менее конфиденциальную, но важную информацию: свое расписание и рабочие документы. Уолтц мог копировать данные и вносить их в Signal, чтобы координировать встречи и обсуждения, заявили чиновники.

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз утверждает, что члены СНБ вправе пользоваться лишь безопасными платформами. Он лично не видел, как Уолтц передавал секретные данные по электронной почте Gmail.

Собеседники WP отмечают, что Уолц создал другие чаты Signal с членами кабинета министров на деликатные темы, включая ситуацию в Сомали и войну в Украине, сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Эксперты по безопасности данных обеспокоены тем, что специалисты по национальной безопасности США неохотно используют правительственный комплекс защищенных зашифрованных систем для служебной связи JWICS (объединенная всемирная система разведывательных коммуникаций).

Большое всего специалисты обеспокоены тем, что в этих целях применяется личная электронная почта, подверженная взлому, фишингу и другим видам хакерской деятельности.

Напомним, Уолтц и чиновники США обсуждали в чате Signal военные операции в российско-украинской войне.

Журналиста Джеффри Голдберга из The Atlantic случайно добавили в чат Signal, где американские власти обсуждали удар США по Йемену. В чате присутствовало 18 человек.