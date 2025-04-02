Скандал із Signal: Майк Волц і його співробітники відправляли секретні дані в Gmail, — WP

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц передавав важливі дані поштою Gmail. Незрозуміло, чому органи нацбезпеки США відмовляються від комплексу захищених систем зв'язку JWICS, вказують експерти.

Related video

Про це повідомила газета The Washington Post (WP) після вивчення документів і спілкування з трьома високопоставленими чиновниками.

Gmail — набагато менш безпечний спосіб спілкування, ніж зашифрований додаток для обміну повідомленнями Signal. Це стало останнім прикладом сумнівних методів забезпечення безпеки даних співробітниками національної безпеки США, зазначає видання.

Старший помічник Волца використовував поштовий сервіс Gmail для технічно складних розмов із колегами з інших урядових агентств, що стосувалися чутливих військових позицій і потужних систем озброєння, пов'язаних із поточним конфліктом, випливає зі змісту електронних листів.

Відомо, що Волц отримував на Gmail менш конфіденційну, але важливу інформацію: свій розклад і робочі документи. Волц міг копіювати дані і вносити їх у Signal, щоб координувати зустрічі та обговорення, заявили чиновники.

Представник Ради національної безпеки Брайан Г'юз стверджує, що члени РНБ мають право користуватися лише безпечними платформами. Він особисто не бачив, як Волц передавав секретні дані електронною поштою Gmail.

Співрозмовники WP зазначають, що Волц створив інші чати Signal із членами кабінету міністрів на делікатні теми, включно із ситуацією в Сомалі та війною в Україні, сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Експерти з безпеки даних стурбовані тим, що фахівці з національної безпеки США неохоче використовують урядовий комплекс захищених зашифрованих систем для службового зв'язку JWICS (об'єднана всесвітня система розвідувальних комунікацій).

Найбільше фахівці стурбовані тим, що в цих цілях застосовується особиста електронна пошта, схильна до злому, фішингу та інших видів хакерської діяльності.

Нагадаємо, Волц і чиновники США обговорювали в чаті Signal військові операції в російсько-українській війні.

Журналіста Джеффрі Голдберга з The Atlantic випадково додали в чат Signal, де американська влада обговорювала удар США по Ємену. У чаті були присутні 18 осіб.