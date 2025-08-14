"Воюватимемо з РФ, скільки вона існуватиме": Жорін застеріг українців не сподіватися на сталий мир

Підполковник 3-го армійського корпусу Збройних сил України Максим Жорін (позивний "Мосе") закликав суспільство прийняти факт, що потенційне перемир'я не стане завершенням війни з Росією. За його словами, влада повинна говорити з українцями чесно, "як з дорослими", і "перестати годувати надіями".

На думку Жоріна, війна в Україні може стати на паузу, але загроза повторного нападу росіян залишиться. У своєму Telegram-каналі 14 серпня підполковник зазначив, що цивільне населення у будь-якому разі повинно буде адаптуватися до нових реалій.

"Ми будемо воювати з РФ рівно стільки, скільки вона буде існувати. Ось цей факт та всі його наслідки варто нормально пояснити. А суспільству — все ж таки прийняти", — написав військовий.

Він пояснив, що має на увазі не лише теперішню фазу російсько-української війни, а й загалом політику держави в майбутньому. На його думку, навіть якщо перемир'я з РФ буде підписане, українці повинні займатися модернізацією своїх військ, посилювати обороноздатність та проводити підготовку цивільного населення до життя під постійною загрозою нападу країни-агресора.

"Перечекати та повернутися до старого життя не вийде, як би не хотілося. Реалії інші, і до них краще адаптуватись", — заявив Жорін.

Жорін впевнений, що перемир'я з РФ не стане остаточним завершенням війни Фото: скриншот

Нагадаємо, підполковник 3-го армійського корпусу Максим Жорін в опублікованому 3 серпня інтерв'ю Фокусу, що, на його думку, загрози нового наступу росіян з території Білорусі цієї осені немає. Також він спрогнозував, що найближчим часом можлива зупинка чи пауза у бойових діях, а про справжню перемогу можна буде говорити лише після повного зникнення РФ як політичного режиму.

13 липня Максим Жорін назвав "казками" заяви США про "кувалду", яка вплине на війну РФ. Так американський сенатор Ліндсі Грем назвав конфіскацію російських активів, продаж Європі великої кількості зброї та серйозні економічні санкції, які можуть застосувати США, якщо Кремль не погодиться на мир.