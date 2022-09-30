Не тіште себе ілюзіями. Воювати за Україну НАТО не буде. Тільки ЗСУ!

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Обговорювати промову Путіна немає сенсу — вона цікава лише психіатрам та суддям військового трибуналу. Але багато хто тут незадоволений реакцією НАТО — після заяви Зеленського передчували швидкий вступ України до альянсу і кінець війни.

Даремно. Не варто очікувати на рішучі кроки від НАТО. НАТО — це розжиріла, м'якотіла Європа, яка, звичайно ж, ні за кого воювати не буде.

НАТО навіть за себе не дуже прагне воювати, адже агресія Росії проти України — це і є початок війни Російської імперії з Європою, з НАТО. Бо якщо Україна не встоїть — орки прийдуть до Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Угорщини, Німеччини…

Якби у НАТО були залізні яйця, Європа давно б відмовилася від російських енергоресурсів, перестала б торгувати з агресором і закрила кордони для орди.

Але навіть після початку широкомасштабної війни, після Бучі, після чергової анексії українських територій, після масової мобілізації в імперії та прямих загроз застосувати ядерну зброю — НАТО не діє.

Тут багато хто заперечить: вони нам допомагають зброєю, навчають солдатів, приймають біженців і дають гроші! Це правда. Тільки допомагають вони не нам, а собі. І дякувати не ми повинні їм, а вони нам — нашим солдатам, які захищають Європу.

Важко уявити, щоб на нацистську Німеччину накладали нескінченні санкції, продовжуючи жваву торгівлю з нею, замість стратегічних бомбардувань, морської блокади та відкриття другого фронту в Європі.

Реакція Заходу і НАТО — нонсенс. Криве дзеркало, відбившись у якому західна мораль стає схожа на путінську. Ніяке НАТО, ніякі горезвісні "міжнародні гарантії" (а ми пам'ятаємо "будапештські"), а лише українська армія може захистити та звільнити Україну. Слава ЗСУ!

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