Зеленский подтвердил удары по арсеналам РФ и рассказал, какое оружие применяют ВСУ (видео)

Во время попаданий по вражеским арсеналам пока не использовалось оружие западных партнеров. Впрочем, Украина работает над тем, чтобы убедить союзников в важности полноценной дальнобойности.

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Украина бьет по складам РФ своим оружием. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 21 сентября 2024 года.

По словам главы государства, во время попаданий по вражеским арсеналам не использовалось оружие западных партнеров.

"Есть очередное поражение арсенала в России, и это был значительный арсенал для оккупанта... Также есть хорошая работа СБУ по еще одному арсеналу российских войск. Это были хранилища российских тактических ракет и управляемых авиабомб — все то, что Россия использует для террора против наших городов, наших позиций", — отметил Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что эти операции проведены благодаря украинским возможностям.

Владимир Зеленский подтвердил удары по российским складам

"Если бы мы могли всю нашу меткость направить для защиты нашего государства, если бы для этого было достаточно ракет и разрешений, которые могут предоставить партнеры — ситуация в целом в войне была бы значительно лучше для нашей безопасности, для безопасности Украины и всех в мире, кто не хочет существовать в условиях таких агрессий, как эта российская", — добавил Зеленский.

Украина на следующей неделе продолжит убеждать партнеров в том, что нам нужна полноценная дальнобойность.

"Не только наши собственные дроны, не только наши собственные ракеты, которые пока не имеют достаточной дальности, но и все то, чем мир может быть защищен от террора России", — отметил глава государства.

Отметим, что Силы обороны Украины 21 сентября 2024 года нанесли два высокоточных дальнобойных удара по арсеналам вблизи поселка Октябрьский Тверской области и по 719-й базе артиллерийских боеприпасов под Тихорецком в Краснодарском крае.

Также Фокус писал об обстреле баз врага в Торопце несколькими днями ранее.