Зеленський підтвердив удари по арсеналах РФ та розповів, яку зброю застосовують ЗСУ (відео)

Під час влучань по ворожих арсеналах наразі не використовувалася зброя західних партнерів. Втім, Україна працює над тим, аби переконати союзників у важливості повноцінної далекобійності.

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Україна бʼє по складах РФ своєю зброєю. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 вересня 2024 року.

За словами глави держави, під час влучань по ворожих арсеналах не використовувалася зброя західних партнерів.

"Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта… Також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ. Це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб – усе те, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій", — зазначив Володимир Зеленський.

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Президент наголосив, що ці операції проведені завдяки українським спроможностям.

Володимир Зеленський підтвердив удари по російських складах

"Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту нашої держави, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери – ситуація загалом у війні була б значно кращою для нашої безпеки, для безпеки України та всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська", — додав Зеленський.

Україна наступного тижня продовжить переконувати партнерів у тому, що нам потрібна повноцінна далекобійність.

"Не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору Росії", — зазначив глава держави.

Зазначимо, що Сили оборони України 21 вересня 2024 завдали два високоточні далекобійні удари по арсеналах поблизу селища Октябрський Тверської області та на 719-ту базу артилерійських боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї.

Також Фокус писав про обстріл баз ворога в Торопці кількома днями раніше.