Досить втратити 20% підводних човнів: в ISW розповіли, коли РФ може застосувати ядерну зброю

За словами аналітиків, поріг застосування ядерної зброї у РФ набагато нижчий, ніж на Заході. Критерії ядерної відповіді варіюються від "вторгнення противника на територію Росії" до "знищення 20% підводних човнів із балістичними ракетами".

Related video

27 лютого британське видання Financial Times опублікувало підсумки розслідування на основі, як повідомляється, секретних російських військових документів за 2008-2014 роки, в яких викладаються критерії застосування Росією тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 28 лютого.

Важливо

Медведєв перерахував умови застосування ядерної зброї по Україні

За даними журналістів, у Росії є тактична зброя, і наявні документи показують, що поріг для ядерного удару, "якщо бажаного результату не можна досягти за допомогою звичайних засобів", набагато нижчий, ніж у Заходу. Раніше про це публічно не заявляли.

Критерії ядерної відповіді варіюються від "вторгнення противника на територію Росії" до "знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами". За словами експертів, документи зберігають актуальність для російської ядерної доктрини, попри те, що їм понад десять років.

Аналітики ISW не мають незалежних підтверджень документам, але представники РФ часто вдаються до ядерної риторики та погроз, щоб таким чином послабити підтримку України з боку Заходу.

Уже давно встановлено, що російська ядерна доктрина містить можливість використання ядерної зброї в конвенціональних війнах, при цьому поріг застосування набагато нижчий, ніж у західних країн.

Нагадаємо, що в Пентагоні розповіли, як дадуть відповідь РФ на погрози космічної зброї супутникам.

Також повідомлялося, що якщо Вашингтон не допоможе Києву, союзники працюватимуть над програмами ядерної зброї.