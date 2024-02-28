Космічна зброя Росії загрожує супутникам США: у Пентагоні розкрили, як дадуть відповідь

Ядерний вибух у космосі буде атакою на весь світ, запевняють в Агентстві космічного розвитку. Він може вивести з ладу космічну систему зв'язку США, але не повністю.

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Попри те, що Росія може розробляти ядерну космічну зброю, це не змінить планів Пентагону щодо створення космічної мережі зв'язку, яка складатиметься із сотень невеликих супутників. Таку заяву зробив директор Агентства космічного розвитку США Дерек Турнір, передає Defense one.

Турнір сказав, що США не збираються повністю змінювати архітектуру мережі космічного зв'язку, оскільки Пентагон повинен мати можливість продовжувати ведення операцій, попри те, що противник може знищити кілька американських супутників цієї мережі. Чиновник додав, що якщо Росія застосує ядерну зброю в космосі, то США не розцінюватимуть це як атаку на них, — США розцінюватимуть такий крок, як атаку на весь світ. Дерек Турнір зазначив, при цьому, що не може гарантувати того, що космічна система зв'язку буде надзвичайно стійка до ядерної атаки.

Він виділив ще одну загрозу — так званий загальний збій, який може виникнути внаслідок кібератаки на супутникову мережу, або внаслідок проникнення в ланцюжок поставок.

Висотний ядерний вибух також може призвести до відмови в роботі системи, але все ж таки проти нього вона може встояти, тому що в разі завдавання удару супутники не будуть атаковані всі прицільно.

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Після того, як 14 лютого член Палати представників Майк Тернер, голова комітету Палати представників з розвідки, написав у Х (колишній-Твіттер) про "дестабілізуючий іноземний військовий потенціал", що становить "серйозну загрозу національній безпеці", новинні агентства опублікували величезну кількість повідомлень про те, що Росія потенційно може використовувати протисупутникову ядерну зброю космічного базування.

Однак офіційні особи США не поширювалися про деталі. Джон Кірбі підтвердив 16 лютого, що Росія розробляє протисупутниковий потенціал, але він ще не розгорнутий і не викличе "фізичного руйнування" на Землі. І деякі аналітики вважають, що немає причин для паніки, тому що ще належить з'ясувати, що саме являє собою ця зброя — російська ядерна бомба в космосі або космічна зброя з ядерною установкою.

Раніше ми писали про те, що погрози Росії збивати супутники ставлять у глухий кут західних юристів. Американські юристи в галузі космічного права не знають, як буде правильно реагувати на атаку в космосі, оскільки таких прецедентів у світовій історії ще не було.