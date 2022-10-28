Космічна війна: погрози Росії збивати супутники ставлять у глухий кут західних юристів

Американські юристи в галузі космічного права не знають, як правильно реагувати на атаку в космосі, оскільки таких прецедентів у світовій історії ще не було.

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Представник МЗС РФ Костянтин Воронцов заявив в ООН, що західні цивільні та комерційні супутники, які використовуються ЗСУ, є "законною військовою ціллю", тому Москва може по них вдарити. Ця заява викликала стурбованість юристів, які працюють із космічним правом, оскільки така погроза висуває на перший план неперевірену галузь міжнародного права, пише Reuters. Подібні дії росіян під час війни в Україні можуть різко загострити напруженість між Росією та США.

Наразі українські війська значною мірою розраховують на супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. Також в Україні використовують супутникові знімки американської компанії Maxar, десятки тисяч пристроїв зв'язку в Україні покладаються на супутникову мережу гіганта супутникового зв'язку Iridium.

Маск від коментарів щодо можливої погрози утримався. Виконавчий директор Iridium Метт Деш заявив, що збивати об'єкти в космосі не можна, оскільки навколоземний простір уже став досить брудним, такі інциденти зроблять космос непридатним для використання.

Юридична неясність

В адміністрації президента США на погрози росіян відповіли лаконічно: представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що на будь-яку атаку на інфраструктуру США буде відповідь, проте він не став вдаватися в подробиці.

"Юридичні аспекти всього цього на даний момент справді не зрозумілі, — сказав Браян Уїден, аналітик космічної політики в Secure World Foundation. — У нас немає прикладів застосування сили проти супутників у воєнний час — там дійсно нема від чого відштовхуватися".

Юристи заявляють, що залишається спірним питання, чи російський удар порушуватиме Договір про космос 1967 року, який забороняє розміщення зброї масового знищення в космосі. Також є конвенція про відповідальність 1972 року, до якої приєдналася і Росія. Вона передбачає, що країни мають виплатити компенсацію за будь-які збитки, заподіяні космічним об'єктам.

На чому ґрунтуються загрози Росії?

Видання нагадує, що у 2021 році РФ продемонструвала дію протисупутникової ракети на одному зі своїх старих супутників на орбіті, зруйнувавши його вщент. Після лютневого вторгнення західні офіційні особи та компанії стали звинувачувати Москву в неодноразових спробах злому та придушення супутникових інтернет-сигналів.

Крім Росії, випробування протисупутникових ракет проводили Сполучені Штати, Китай та Індія.

Які можуть бути збитки?

Використання таких видів озброєння засуджують західні політики та астрономи, які переживають за появу небезпечного орбітального сміття. Таке сміття ставить під загрозу критично важливу космічну інфраструктуру, від пілотованих космічних станцій до мереж GPS, на які покладаються мільйони споживчих та урядових платформ по всьому світу.

Очевидно, що росіян насамперед дратує використання ЗСУ супутникового зв'язку. Однак космічна мережа Starlink вибудувана приблизно з 3 тис. взаємопов'язаних супутників, що оточують Землю, а потенційні протисупутникові атаки можуть бути націлені тільки на невелику частину мережі, не виводячи її з ладу повністю.

"Це ускладнює розрахунки для противника, — сказав генерал-лейтенант Філіп Гаррант, заступник командувача Космічними силами США зі стратегії та операцій. — Якщо супутників багато, вони не знають, на який з них націлитись".

Тому експерти впевнені, що знищення кількох об'єктів не дасть помітного ефекту.

Нагадаємо, 25 жовтня Міжнародна космічна станція була змушена змінити орбіту, щоб не зіткнутися з космічним сміттям, яке опинилося на її шляху. За інформацією американських журналістів, загрозою для МКС стали уламки апарату "Космос-1408", який було знищено під час випробування Росією протисупутникової зброї на навколоземній орбіті. МКС змушена вже вдруге рятуватися від уламків: попереднє зіткнення ледь не відбулося у червні.

Раніше повідомлялося, що в листопаді 2021 року Росія провела випробування своєї зброї, яка здатна збивати супутники. Ціллю для удару було обрано космічний об'єкт "Космос-1408", який не працював.